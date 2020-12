Voici les gagnants des Game Awards 2020 !

Les Oscars du monde du jeu vidéo viennent de récompenser tous les meilleurs titres de l’année écoulée ! Au menu : The Last of Us Part II remporte la mise, tandis que Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake, Among Us ou encore Animal Crossing: New Horizons repartent avec quelques récompenses.

L’équivalent de la cérémonie des Oscars pour le monde du jeu vidéo vient de s’achever dans la nuit du 10 au 11 décembre. Chaque année, cette cérémonie d’une durée de quatre heures récompense tous les meilleurs jeux de l’année et nous réserve parfois quelques surprises, comme l’annonce de la Xbox Series X par Microsoft en 2019. Cette fois, il n’y aura pas eu d’annonce de ce type, puisque les consoles de nouvelle génération sont là, mais on connaît désormais le nom de tous les gagnants, dont le titre qui a remporté le prestigieux Game Award de meilleur jeu vidéo de l’année : The Last of Us Part II.

Voici la liste de tous les gagnants de cette édition 2020 des Game Awards, dans les différentes catégories :

Jeu de l’année : The Last of Us Part II

Meilleure Game Direction : The Last of Us Part II

Meilleure Narration : The Last of Us Part II

Meilleure bande-originale : Final Fantasy VII Remake

Meilleure direction arttistique : Ghost of Tsushima

Meilleur sound-design : The Last of Us Part II

Meilleure performance (d’acteur/d’actrice) : Laura Bailey pour Abby dans The Last of Us Part II

Meilleur jeu en cours : No Man’s Sky

Meilleur jeu indépendant : Hades

Meilleur jeu mobile : Among Us

Meilleur soutien de la communauté : Fall Guys: Ultimate Knockout

Meilleur jeu de réalité virtuelle / réalité augmentée : Half-Life: Alyx

Meilleure innovation pour l’accessibilité : The Last of Us Part II

Meilleur jeu d’action : Hades

Meilleur jeu d’action / aventure : The Last of Us Part II

Meilleur jeu de rôle : Final Fantasy VII Remake

Meilleur jeu de combat : Mortal Kombat 11 Ultimate

Meilleur jeu familial : Animal Crossing: New Horizons

Meilleur jeu de stratégie / simulation : Microsoft Flight Simulator

Meilleur jeu de courses / sport : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Meilleur jeu multijoueur : Among Us

Créateur de contenu de l’année : Valkyrae

Meilleur premier jeu : Phasmophobia

Meilleur joueur e-sport : Heo « Showmaker » Sur (League of Legends)

Meilleur coach e-sport : Danny « Zonic » Sorensen (CS:GO)

Meilleur événement e-sport : League of Legends World Championship 2020

Meilleur jeu e-sport : League of Legends

Meilleur host e-sport : Eefje « Sjokz » Depoortere

Meilleure équipe e-sport : G2 eSports (League of Legends)

Meilleur jeu impactant : Tell Me Why

Avec pas moins de sept récompenses au compteur, The Last of Us Part II se targue d’être le jeu vidéo le plus encensé au cours des Game Awards, en plus d’avoir remporté le titre du meilleur jeu de l’année. On note également que les titres Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake, Half-Life: Alyx et Among Us ont eux-aussi déchaîné les passions. Le jeu vidéo français a également été mis à l’honneur, avec la victoire de Tell Me Why du studio Dontnod Entertainement dans la catégorie du meilleur jeu impactant, ou encore Microsoft Flight Simulator issu du studio français Asobo Studios dans la catégorie du meilleur jeu de simulation. L’année 2020 se termine donc officiellement sur les chapeaux de roue pour le monde du jeu vidéo, et les yeux se tournent dorénavant vers 2021, et les véritables débuts de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X/S.