La fin de l’année 2020 inaugurera une neuvième génération de consoles de jeux-vidéo. Face à la PlayStation 5 de Sony, Microsoft compte sur un monstre de puissance nommé Xbox Series X. Retrouvez toutes les réponses à vos questions la concernant dans ce dossier !

Elle a été officiellement dévoilée en décembre 2019, lors de la cérémonie annuelle des Game Awards. Elle constitue la quatrième itération de console vidéoludique de salon de Microsoft et se positionne au devant de la neuvième génération technologique du jeu-vidéo. Appelée à l’origine « projet Scarlett », elle se nomme désormais Xbox Series X. Alors que le géant de l’informatique en dévoile de plus en plus chaque jour à son sujet, nous voulons en profiter pour récapituler un maximum des informations officielles mais aussi des rumeurs à prendre avec des pincettes. A noter que ce dossier est sujet à des modifications au fil des nouveaux développements qui suivront sa publication.

[Article mis à jour le 27/10/2020 à 12h19]

Quand sort la Xbox Series X et à quel prix ?

Microsoft l’a confirmé : la Xbox Series X et la Xbox Series S seront commercialisées à partir du 10 novembre prochain. La première sera disponible pour 499 dollars/euros (contre 299 pour la Series S, cf. plus bas). Les deux modèles pourront être précommandes dès le 22 septembre prochain. Les deux machines pourront être payées en plusieurs fois à l’aide d’un abonnement nommé Xbox All Access. Cette option sera disponible en France en 2021, par le biais de la Fnac. En souscrivant Xbox All Access, une Series X ou Series S pourra être payée 24,99 euros par mois pendant deux ans (abonnement au service inclus).

Lors sa présentation en décembre dernier, Microsoft avait à l’origine simplement précisé que la Series X serait commercialisé durant la période des fêtes de fin d’année 2020. En août, la firme de Redmond a précisé qu’elle sortira bien en novembre 2020, sans encore indiquer de date de sortie et de précommande.

Quel est le design de la nouvelle console Xbox ?

La Xbox Series X ressemble à s’y méprendre à un ordinateur de bureau, mais est en réalité à peine plus large qu’une manette de Xbox. Comme pour les précédentes générations, elle peut se disposer verticalement ou horizontalement. Pour refroidir l’ensemble, un énorme ventilateur attire l’air d’en bas pour le rejeter vers le haut de la machine. D’après le chef de projet pour Microsoft, Phil Spencer, qui l’a présenté hier, sa puissance serait quatre fois supérieure à celle de la Xbox One X, en “plus efficace et moins bruyante”.

Le 18 mars, lors d’une journée de visioconférences diffusées en direct sur son blog de développement Game Stack Live, Microsoft a dévoilé la Xbox Series X en chair et en os (voir ci-dessus). Le 16 avril, Microsoft a déposé un nouveau à l’effigie spécialement de la Xbox Series X (voir ci-dessous), qui diffère complètement du logo Xbox actuel.

Quelles sont ses caractéristiques techniques de la dernière Xbox ? Et ses performances ?

En premier lieu, le constructeur a précisé que son micro-processeur à l’architecture Zen 2 spécialement conçue par AMD se base sur huit cœurs de 3,8 GHz chacun. Son GPU RDNA 2, lui aussi fourni par AMD, aux 12 téraflops de puissance déjà confirmés précédemment, fonctionne, lui, grâce à 52 unités de calcul de 1,825 GHz chacune. Le tout est lié à une mémoire vive de 16 Gb – dont 10 pour la mémoire graphique, 3,5 pour la mémoire standard et 2,5 pour le système d’exploitation – et à un disque SSD NVMe de 1 Tb.

Cette puissance démesurée permettra ensuite d’accélérer le DirectX Ray-tracing pour profiter d’environnements virtuels plus réalistes. Outre la puissance brute, la nouvelle console de Microsoft proposera divers raffinements pour profiter d’une meilleure expérience de jeu. Ainsi, on retrouvera le support du HDMI 2.1, qui devrait permettre de transformer une résolution 4K Blu-Ray native, à 60 fps mais serait capable d’aller jusqu’à des fréquences d’affichage jusqu’à 120 i/s et même la 8K. On retrouvera également un mode « Auto Low Latency » permettant de réduire la latence, ainsi que le « Variable Refresh Rate », déjà présent sur la Xbox One X.

De part ces caractéristiques impressionnantes, la Series X met 40 secondes de moins que la Xbox One X à lancer le même jeu (en l’occurrence, State of Decay 2) depuis le menu d’accueil de celui-ci. L’écran de chargement n’est néanmoins pas voué à disparaître. La Series X prend en effet dix bonnes secondes à charger le jeu. D’après Microsoft, cette réduction considérable du temps est permise grâce à sa nouvelle technologie de « rapidité d’architecture », qui coordonnerait plus facilement les capacités du matériel et les contraintes logicielles.

Quels sont les premiers jeux annoncés ?

Microsoft a dévoilé le premier jeu-vidéo officiellement développé pour la Xbox Series X : Senua’s Saga : Hellblade 2. Ce dernier est une suite directe de Hellblade : Senua’s Sacrifice et met en scène les péripéties psychédéliques d’une jeune viking. Par ailleurs, Halo Infinite – son jeu de lancement officiel – a dû être reporté à 2021 suite à des retards.

Cependant, Microsoft a affirmé qu’aucun titre exclusif ne sera commercialisé au lancement de la console. Néanmoins, pour profiter de Senua’s Saga : Hellblade 2 ou de Halo Infinite dans les meilleures conditions, il faudra se munir de la Series X. Le nouveau système « Smart Delivery » (voir plus bas) permettra de commencer un même jeu sur une console et de le continuer sur une nouvelle, sans effort.

À partir du jeudi 7 mai, Microsoft dévoile des aperçus de gameplay spécialement optimisé pour la Xbox (Series X) avec une nouvelle série d’événements en ligne, Xbox 20/20. L’opus de juillet devrait se gorger, en plus, d’annonces inédites pour combler l’absence de l’E3 2020, annulée cette année. Selon les sources de VGC, cet événement pourrait se tenir le jeudi 23 juillet prochain. Les premiers extraits d’une douzaine de nouveaux jeux à paraître directement sur Series X ou par le biais du Smart Delivery (dont Assassin’s Creed : Valhalla) ont été dévoilées ci-dessous :

La refonte du menu du futur Xbox Store, qui figurera bientôt sur Xbox One et plus tard sur Xbox Series X, a « leaké ». Le site Windows Central en a profité pour dévoiler son design et son fonctionnement. Comme sur Steam ou Netflix, le menu comporte des mini-bandes-annonces automatiques pour chaque item – jeu-vidéo ou film, notamment – et permet d’ajouter un titre à une liste de souhaits. Il donne aussi accès au magasin en ligne des produits non-dématérialisés, comme des manettes ou des accessoires de jeu.

A quoi ressembleront les nouvelles manettes ?

S’il y a bien un point sur lequel la Series X semble plus secrète que la PS5, c’est bien les capacités de ses nouvelles manettes et des potentialités du multi-joueur. Le nouveau Xbox Controller qui accompagnera la Xbox Series X reste peu ou prou similaire à la génération précédente. Celui-ci comporte néanmoins un bouton “Share” pour faciliter le partage en ligne de captures d’écran et extraits vidéo entre utilisateurs.

Rétrocompatibilité, Smart Delivery et autres spécificités

La Xbox Series X est capable de passer d’un jeu à l’autre avec une rapidité rare. Comme aperçu par le biais d’une récente mise à jour de l’interface de la Xbox One, il est en effet à la portée de la Series X de passer d’un jeu à l’autre, sans passer par un écran de chargement, comme il est possible de reprendre une vidéo Netflix en un clic. Il n’y a donc plus lieu d’attendre que la sauvegarde automatique d’un jeu soit prise en compte et d’y revenir par son menu d’accueil pour être sûr de pouvoir reprendre une partie exactement là où on l’a interrompu. Autant de nouvelles fonctionnalités pour la Xbox Series X qui ont été présentées en image dans une longue vidéo de présentation officielle le 27 octobre 2020.

Microsoft a récemment confirmé que sa nouvelle console pourrait accueillir une carte mémoire – à la manière de ce qui semble être prévu pour la PlayStation 5. Cette carte mémoire peut aller jusqu’au térabit de stockage et s’insère dans la machine grâce à un port USB 3.2. Elle sera très probablement commercialisée séparément.

Par ailleurs, la Xbox Series X sera capable d’assurer une rétrocompatibilité totale grâce aux nouveaux systèmes de « Smart Delivery » et « Xbox Play Anywhere ». La Series X sera non seulement capable de lancer n’importe lequel des 575 jeux Xbox One actuellement sur le marché mais aussi l’ensemble du catalogue vidéoludique de la Xbox 360 et de la Xbox d’origine ! Un joueur pourra transférer directement son Gamerscore, sa liste d’amis, ses trophées et ses sauvegardes directement de sa console actuelle sur sa nouvelle console. Le nouveau service Xbox Play Anywhere permettra, de plus, au propriétaire de la version dématérialisée d’un jeu-vidéo Xbox d’y jouer aussi bien sur la console que sur son PC – et prochainement, donc, sur Xbox Series X. Elle s’appliquera grâce au système de Smart Delivery qui adaptera le portage d’un même jeu aux configurations et capacités spécifiques d’une console. L’idée est d’autoriser un joueur à acheter un jeu, à le commencer sur Xbox One et à le continuer sur Xbox Series X, une fois la nouvelle console en sa possession.

En matière de rétrocompatibilité, la Xbox Series X sera capable de conférer la HDR (ou imagerie à grande gamme dynamique) et de doubler la fréquences d’images (les fameux fps) aux anciens jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One – même à ceux développer avant la démocratisation de la HDR. Microsoft a par ailleurs confirmé que les anciens jeux profiteront, eux aussi, de la « Quick Resume Tech » (cf. plus haut) et d’une vitesse de téléchargement accélérée sans perte de performances.

Xbox Series S : quid d’une version « light » (alias « projet Lockhart ») ?

La nouvelle Xbox se déclinera en deux modèles : l’imposante Series X et une version allégée, en termes de taille et de puissance, la Series S. Si la première est censée incarner l’aboutissement du projet Scarlett, la seconde console de même génération est vouée à être celui du projet Lockhart. Cette « petite sœur » fera, par exemple, l’impasse sur la résolution 4K pour ne privilégier que du 1440p. De plus, elle ne comportera pas de lecteur de disque optique et se contentera des versions dématérialisées des jeux. L’idée serait de proposer une portion de la technologie révolutionnaire de la Series X à un prix inférieur, capable de concurrencer la PS5 sans effort.

A travers la vidéo ci-dessous, Microsoft assure que la Xbox Series S s’équipera du même processeur que sa grande sœur, la Series X. De ce fait, elle se dotera d’une puissance de calcul quatre fois supérieure à celle de la Xbox One. La puissance estimée de son GPU est néanmoins de 4 téraflops, soit trois fois moins que celui de la Series X. Cela étant dit, ce modèle « 100% numérique » sans lecteur de disque assurera une expérience vidéoludique en 120 fps selon Microsoft. La Xbox Series S sortira elle aussi le 10 novembre pour seulement 299 euros/dollars.

Suite aux « leaks » du 8 septembre et à sa réaction cryptique sur Twitter, la division Xbox de Microsoft a validé les rumeurs ce matin après la publication originale de cet article. Si elle n’officialise pas encore sa date de sortie, Xbox confirme pour la première fois l’existence de la Xbox Series S – « la plus petite console Xbox de l’histoire » – ainsi que son design et son prix de 299 dollars.

Quelle(s) différence(s) vs la PS5 ? PS5 ou Xbox Series X ? Quelle est la console de jeux la plus puissante ?

Sans doute plus encore qu’avec la génération précédente, les deux grandes distinctions qui existeront entre les prochaines consoles respectives de Sony et Microsoft concerneront la puissance et le prix. La future PS5 sera inférieure à sa concurrente, la Xbox Series X, en matière de téraflops mais devrait être proposée au même prix. Néanmoins, la Xbox Series S (la nouvelle console 100% numérique de Xbox) à 299 euros serait moins chère que la “Digital Edition” de la PS5. Celle-ci devrait cependant des mêmes capacités techniques que la PS5 standard, avec lecteur de disque. La Series S, elle, sacrifiera deux tiers de la puissance de la Series X et la résolution 4K native pour justifier son prix.