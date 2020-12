Spider-Man Miles Morales : la PS5 ajoute un mode RT et 60 fps

Pourquoi choisir quand on peut bénéficier à la fois d’un framerate élevé et de la technologie de « ray tracing » ? Pour permettre aux joueurs de profiter au mieux de leur expérience sur « Marvel’s Spider-Man : Miles Morales », le studio Insomniac Games semble avoir trouvé la solution, avec un service à la carte.

Depuis la sortie du blockbuster vidéoludique Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sur PlayStation 5, les joueurs avaient jusqu’alors la possibilité de faire un choix entre deux rendus de jeux différents. Ils pouvaient en effet décider de profiter du titre en 60 images par seconde, au détriment de la résolution in-game. Ou, à l’inverse, ils avaient la possibilité de favoriser le mode ray tracing (ou RT pour les intimes), qui bridait le jeu à 30 fps, mais lui permettait de bénéficier d’une bien meilleure gestion de la lumière dans le jeu, et d’une qualité d’image beaucoup plus importante.

Our new update overnight introduced Performance RT mode on PS5. 60fps and ray-tracing! https://t.co/SSRy9vq9Aw — Insomniac Games (@insomniacgames) December 9, 2020

Déployé avec la nouvelle mise à jour (sobrement baptisée 1.007) de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sur PS5, c’est donc un troisième mode inédit qui vient rejoindre les options du jeu créé par Insomniac Games. En effet, il sera désormais possible d’opter pour le mode Performances RT, qui inclut non seulement le rendu 60 fps, mais aussi la technologie de ray tracing. Cet ajout vient donc compléter les modes de rendu déjà existants, tout en proposant aux joueurs de choisir à la carte parmi ce qui leur conviendra le mieux, en fonction de leurs habitudes de jeu et de leur matériel. Évidemment, l’option n’est accessible que depuis une console PS5 (n’espérez pas y avoir droit sur PS4). Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le jeu est mis à jour depuis sa récente sortie le 12 novembre dernier. Le jeu mettant à l’honneur le tisseur masqué avait notamment corrigé un épineux bug accusé de provoquer des dysfonctionnements en mode repos il y a quelques jours.