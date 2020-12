Le drone Ravn X lance des satellites en orbite basse

Envoyer des satellites en orbite basse n’est plus une opération réservée aux fusées. Aevum a imaginé un drone capable de lancer des satellites, y compris des modèles lourds.

Avec ses formes aérodynamiques et agressives, le Ravn X semble tout droit sorti d’un anime. Mais ce drone n’a aucune vocation guerrière ! Sa mission est de transporter des satellites en orbite basse et de les lâcher dans l’espace, le tout en 3 heures, promet son constructeur Aevum.

Un drone réutilisable

Le drone peut transporter un poids total de 25 tonnes, lui y compris. Il mesure 24 mètres de long pour une hauteur de 5,4 mètres et une envergure de 18,3 mètres : c’est tout simplement le plus grand aéronef sans pilote au monde. Et le Ravn X a été conçu pour être réutilisable : 70 % du drone peut resservir pour les vols suivants, Aevum ayant pour objectif d’atteindre les 95 %.

Cette nouvelle solution alternative aux fusées traditionnelles pourrait rapidement se faire un trou dans le secteur des lanceurs de satellites basse orbite. Ce d’autant que contrairement aux fusées, le Ravn X peut opérer indifféremment de la météo : en fait, le constructeur assure une disponibilité du drone de 96 %, dans des délais réduits.

Autre atout du Ravn X, il peut décoller de n’importe où, pas besoin d’un site de lancement dédié. Et l’atterrissage peut également se dérouler à n’importe quel endroit. L’appareil utilise le même carburant qu’un avion classique. Enfin, l’absence de pilote signifie que les accidents au moment du décollage, de l’atterrissage ou dans l’espace n’ont aucune conséquence humaine.

Aevum compte parmi ses clients la U.S. Space Force, la nouvelle branche des Forces armées américaines destinée à la conduite d’opérations militaires dans l’espace. Il s’agit d’un soutien industriel, il n’est pas encore prévu de lancer des satellites de l’armée américaine en orbite basse…