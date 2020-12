Une cinquième saison pour The Handmaid’s Tale

Hulu a commandé une cinquième saison de la série The Handmaid’s Tale, alors que la quatrième saison vient tout juste de reprendre la production. Une marque de confiance pour le service de streaming détenu par Disney.

Ce n’était pas un grand mystère au vu du succès de la série, Hulu en veut donc une cinquième saison avec le même casting : Elisabeth Moss bien sûr, mais aussi Joseph Fiennes et Yvonne Strahovski, ainsi que Bruce Miller comme showrunner. La quatrième saison a tout juste repris le chemin des tournages, après un arrêt dû à la crise sanitaire. Les 10 épisodes de cette saison seront diffusés dans le courant de l’année prochaine.

Une histoire qui va au-delà du roman

« Nous sommes ravis de pouvoir continuer à raconter cette histoire », s’est réjoui Bruce Miller qui a hâte de se remettre au travail. Hulu, et MGM qui produit la série, sont eux aussi enchantés par le succès de cette adaptation glaçante du roman de Margaret Atwood. Pour la plateforme de streaming, The Handmaid’s Tale fait partie de son catalogue de programmes originaux qui s’est réduit au fil des ans. On y compte The Great, The Dropout, Ramy, Shrill ou encore Pen15.

Et l’univers de The Handmaid’s Tale va encore s’étendre, puisque Hulu a commandé l’adaptation du nouveau roman de Margaret Atwood, Les Testaments, qui fait suite à La Servante écarlate. Et là encore, c’est Bruce Miller qui est à la barre pour cette nouvelle série.

ATTENTION SPOILERS !

En ce qui concerne les saisons 4 et 5 de The Handmaid’s Tale, les fans suivront les aventures de Defred (Elisabeth Moss) qui poursuit son émancipation de la dictature de Gilead. À la fin de la saison 3, l’héroïne était parvenue à s’échapper, elle est désormais une fugitive qui a aidé à libérer plusieurs enfants, au prix de graves blessures. Quant à ses anciens maîtres, le commandant Waterford et Serena Joy, ils ont été arrêtés au Canada…