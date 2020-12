Christopher Nolan également en colère contre Warner Bros.

La décision surprise de Warner Bros. de diffuser les films prévus l’année prochaine simultanément dans les salles de cinéma et sur HBO Max provoque la colère de nombreuses personnalités du cinéma, notamment des réalisateurs Christopher Nolan et Denis Villeneuve.

Si 2020 a fait beaucoup de mal aux salles de cinéma, 2021 pourrait les enterrer définitivement. Warner Bros. a en effet annoncé il y a quelques jours que tous les films prévus par le studio pour l’année prochaine sortiront le même jour dans les salles obscures et sur HBO Max, le service de streaming du groupe. Un coup très dur pour les exploitants, qui sont encore très nombreux à garder leurs salles fermées pour éviter la propagation du coronavirus.

Les freins sont lâchés

Wonder Woman 1984, Dune, Matrix 4 ou encore The Suicide Squad seront donc visibles en streaming sans que les abonnés à HBO Max aient quoi que ce soit à payer en plus. L’annonce a provoqué une onde de choc dans le petit monde du cinéma, mais aussi auprès des artistes qui travaillent pour Warner : ils n’ont été prévenus de cette décision que 90 minutes avant qu’elle soit rendue publique ! Le studio souhaitait éviter les fuites intempestives.

Christopher Nolan, le réalisateur de la trilogie Dark Night, d’Inception ou encore d’Interstellar, n’y est pas allé de main morte pour qualifier l’annonce qui n’a « aucun sens économique », selon lui. Il ne digère pas la mise en ligne de ces films sur HBO Max, qui est tout simplement « le pire service de streaming » ! Les prochaines réunions de travail entre les dirigeants de Warner et Nolan risquent d’être un peu tendues…

Le réalisateur de Tenet, qui malgré la hype n’a pas pu « sauver le cinéma » cet été lorsque des salles avaient pu rouvrir, est rejoint par Denis Villeneuve dont le Dune sera diffusé l’année prochaine sur HBO Max. Il estime que la stratégie du studio est une « tentative désespérée d’attirer l’attention du public ». Il écrit aussi qu’AT&T, l’opérateur américain propriétaire de Warner, a pris cette décision pour assurer sa « survie à Wall Street ».

Les dirigeants d’AT&T n’ont « absolument aucun amour du cinéma ni pour les spectateurs ». Selon Villeneuve, qui pense tout de même que les services de streaming contribuent à l’écosystème du divertissement, HBO Max est tout simplement « un échec jusqu’à présent » : « le streaming peut produire du super contenu, mais pas des films de l’ampleur de Dune ».