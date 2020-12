SpaceX : suivez le premier vol test de l’impressionnante fusée Starship

Si tout va bien, la fusée Starship de SpaceX devrait effectuer son premier test de lancement. Pendant ce temps, une deuxième capsule Crew Dragon s’est amarrée à l’ISS pour ravitailler les astronautes.

Si Elon Musk nous emmène un jour sur Mars, ce sera à l’aide de cette fusée. Son modèle prototypique, appelé SN8, doit aujourd’hui prouvé son fonctionnement lors d’un premier test. Celui-ci, initialement pour un lancement à 17h (heure française), a un peu de retard – à l’heure où nous écrivons ces lignes. Les ingénieurs de SpaceX, la société spatiale du PDG de Tesla, aurait réclamé un peu plus de temps pour finaliser les préparations. On vous invite donc à vous accrocher à la vidéo YouTube de diffusion en direct (actuellement en attente, donc) ci-dessous.

Out on the pad in South Texas pic.twitter.com/RcYOXXpTc2 — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2020

La fameuse fusée Starship devrait normalement quitter le sol, pour la première fois. Elle doit s’envoler en haute-altitude de manière verticale, juste au-dessus du centre de lancement privé de SpaceX à Boca Chica au Texas. Lors de ce « saut », la fusée doit ensuite retomber sur ses pâtes à l’aide d’un retour sur Terre contrôlée. Pour rappel, ce lanceur orbital mesure 122 mètres de haut et pèse plus de 5 000 tonnes. Il est composé de deux étages : un premier, une rocket surnommée Super Heavy, et un second, appelé Starship (qui donne donc son nom à la fusée entière). Si le test du jour et les suivants se déroulent sans accroc, elle devrait transporter ses premiers passagers humains à la fin de l’année 2021 pour un premier essai de vol habité en orbite de la Terre.

Pendant ce temps, sur l’ISS …

Time-lapse of Dragon on approach – two Dragons now docked to the @space_station pic.twitter.com/I046jBmC7o — SpaceX (@SpaceX) December 8, 2020

Avec ou sans retard du lancement de Starship, SpaceX avait déjà fort à faire aujourd’hui. En orbite de notre planète, la société d’Elon Musk s’était aussi mis pour objectif de réaliser un nouvel amarrage à la Station spatiale internationale (ISS). Hier, la fusée réutilisable Falcon 9 s’est envolée pour la centième fois par-delà notre atmosphère pour ravitailler les astronautes de l’ISS. Ainsi, pour la première fois, deux capsules Crew Dragon se sont retrouvées amarrées à la station. Dragon 2 a en effet partagé ce « parking cosmique » avec Crew Dragon Resilience, qui avait emmené de nouveaux astronautes de la NASA dans l’ISS en novembre.