À seulement un mois de son lancement sur le marché, une vidéo de prise en main du Samsung Galaxy S21+ vient de fuiter sur les réseaux sociaux.

Particulièrement attendu par les technophiles, le Samsung Galaxy S21+ pourrait bien avoir livré tous ses secrets, à un mois de sa commercialisation présumée. Dans une première séquence vidéo de quatre minutes postée sur YouTube, on découvre ainsi une prise en main de l’appareil qui se dévoile sous toutes les coutures, suivi d’un benchmark. Une seconde vidéo compare ensuite le futur fleuron de la marque coréenne au très performant iPhone 12 Pro Max.

https://youtu.be/_Lf3p_1m4NE

Des performances de très haut niveau

Bien que rendues privées depuis (et donc inaccessibles), les deux vidéos en question nous offrent un torrent d’informations concernant la prochaine itération premium de Samsung. Après le design du Samsung Galaxy S21, le S21+ devrait ainsi embarquer un large écran plat, entouré d’une très fine bordure, et d’une caméra selfie en poinçon. Comme le rapporte le site de The Verge, le benchmark lancé sur l’appareil promet déjà des performances de très haut niveau, avec un score de 1115 en single-core et de 3326 en multi-core sur Geekbench. Équipé d’un processeur Soc Qualcomm Snapdragon 888 (qui pourrait être réservé au marché américain, les modèles européens devraient bénéficier d’un Exynos 2100), le terminal surpasse donc de très loin ses prédécesseurs, et notamment le Galaxy Note 20 Ultra, équipé d’un Exynos 990.

Côté autonomie aussi, le Samsung Galaxy S21 + devrait bénéficier de nettes améliorations, puisque ce dernier devrait embarquer une batterie de 4800 mAh, capable de tenir au moins une journée complète, même en cas d’utilisation intense de l’appareil. Enfin à l’arrière de l’appareil, un bloc photo équipé de quatre capteurs devrait permettre aux amateurs de réaliser des clichés performants et efficaces. Bien que relativement imposant, le module photo du S21+ devrait également être beaucoup moins proéminent que celui de l’iPhone 12 Pro Max, relève Random Stuff, le mystérieux YouTubeur à l’origine des ces deux vidéos.