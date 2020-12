iOS 14.3, watchOS 7.2 et macOS Big Sur 11.1 sont disponibles !

Apple vient tout juste de dégainer ses dernières mises à jour pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. On fait le tour des nouveautés !

Apple a profité de la soirée d’hier soir pour commencer à déployer les versions finales de ses dernières mises à jour pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. On retrouve donc iOS 14.3 – très attendue puisque c’est cette mise à jour qui apporte l’Apple ProRAW – mais aussi watchOS 7.2 et macOS Big Sur 11.1.

iOS 14.3 et watchOS 7.2

C’est avec iOS 14.3 qu’Apple introduit enfin de nombreuses promesses faites au cours de sa conférence de présentation de l’iPhone 12, dont notamment son nouveau format, l’Apple ProRAW. Cette fonction exclusive aux iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, permet de générer une image RAW 12 bits tout en conservant les réglages automatiques d’Apple et les modifier a posteriori. On retrouve également le support des App Clips, ces extraits d’applications qui permettent d’éviter de télécharger une app entière et d’y créer un compte pour utiliser un service à la volée (comme Lime lorsqu’on se trouve devant une trottinette électrique en libre-service, par exemple). iOS 14.3 prépare également le terrain à l’arrivée des AirPods Max, le nouveau casque ultra haut de gamme de la Pomme.

Aussi, cette mise à jour apporte Cardio Fitness – une fonction totalement distincte du service Fitness+ lancé hier dans les plays anglophones – et qui permet de mieux suivre votre santé, notamment en calculant votre VO2max (soit le volume d’oxygène qu’on absorbe pendant un effet physique) lorsqu’on lie son iPhone à une Apple Watch doté de watchOS 7.2. Dorénavant, la montre prendra en compte cet indicateur de quantité d’oxygène sans avoir besoin de lancer un exercice physique, dès que l’Apple Watch détectera une activité physique via le GPS et l’accéléromètre. Cet indicateur permettrait à Cardio Fitness d’obtenir assez d’informations (coeur, muscles et poumons) pour évaluer la forme physique du porteur sur le long terme, avec un système de notification adapté.

macOS Big Sur 11.1

Apple en profite pour délivrer la dernière mise à jour de macOS Big Sur. Au menu, on retrouve le support des AirPods Max, mais également diverses améliorations dont des optimisations et des corrections de bugs – notamment sur les derniers Mac M1 – le support des clichés ProRAW dans Photos, des nouveaux widgets, ou encore de nouveaux paramètres de confidentialité dans l’App Store. Pour rappel de toutes les nouveautés, voici notre prise en main de macOS Big Sur.