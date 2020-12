Nintendo Switch annonce plusieurs nouveautés pendant l’Indie World

Marquée par l’annonce du phénomène Among Us, la dernière conférence virtuelle du constructeur japonais aura aussi été l’occasion de découvrir quelques-unes des nouveautés indépendantes qui feront bientôt leur arrivée sur Nintendo Switch.

Hier soir, après plusieurs mois d’attente de la part des fans, Nintendo a terminé l’année en beauté, avec un nouveau Direct inédit Indie World. Sans surprise, le rendez-vous, qui se tenait à 18 heures, heure de Paris — et que vous pouvez revoir en intégralité ici, a été l’occasion de présenter quelques-unes des nouveautés indépendantes qui rejoindront prochainement le catalogue de la Nintendo Switch. Oubliez Mario et son anthologie 3D All Stars, cette fois, ce sont les développeurs tiers qui étaient à l’honneur. On note ainsi l’arrivée particulièrement attendue du titre multijoueur phénomène du moment Among Us, d’ores et déjà disponible depuis hier sur la console hybride, mais aussi de Grindstone, When the past was around ou encore Calico, également accessibles depuis hier sur le Nintendo eShop.

D’ici la fin de l’année, c’est le génial Super Meat Boy forever qui fera son arrivée sur l’écosystème Nintendo, le temps d’une suite particulièrement attendue par les fans de la saga initiée en 2010. Enfin à partir de janvier, ce sont plus d’une quinzaine de titres indépendants qui ont été confirmés par Big N, allant du party-game Fisti-Fluffs au beat’em all 2D Tunch.

Les jeux annoncés pendant l’Indie World

Among Us – Déjà disponible

Calico — Déjà disponible

Grindstone — Déjà disponible

When the Past was Around – Déjà disponible

Super Meat Boy Forever — 23 décembre

Cyber Shadow — 26 janvier 2021

Fisti-Fluffs – Début 2021

Gnosia — Début 2021

Very Very Valet – Début 2021

Hazel Sky – Début 2021

Kosmokrats – Mars 2021

Tunche – Mars 2021

Hoa — Avril 2021

Alba: A Wildlife Adventure – Printemps 2021

Finding Paradise – Printemps 2021

Happy Game – Printemps 2021

Trash Sailors — Printemps 2021

Spelunky — Été 2021

Spelunky 2 — Été 2021