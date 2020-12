Twitter annonce la fermeture de Periscope en mars prochain

C’est bientôt la fin pour Periscope. L’application s’éteint après un peu plus de cinq ans d’existence. En mars 2021, Périscope ne sera plus.

Malgré un succès fulgurant à sa sortie, 10 millions de comptes créés en seulement 4 mois, Periscope est rapidement retombé dans l’oubli. Cette application, imaginée en 2013 par Kaycon Beykpour et Joe Bernstein, proposait à ses utilisateurs de suivre et de créer des vidéos live. Quelque temps avant son lancement, Twitter avait racheté le projet pour l’intégrer à son univers. Mais voilà, face à la concurrence, Periscope est finalement obligé de s’incliner. Mardi, dans un communiqué, Twitter a annoncé l’imminente fermeture du réseau social. « Aujourd’hui, nous devons vous annoncer que nous avons pris la difficile décision de mettre fin à Periscope en tant qu’application mobile distincte d’ici à mars 2021 ». La firme explique que l’application est « dans un état de maintenance insoutenable, et ce, depuis un certain temps. » La baisse de fréquentation de l’application continue d’accroître et Twitter doit désormais se résoudre à quitter le navire. À partir d’aujourd’hui, il ne sera plus possible de créer de nouveaux comptes ou d’acheter des crédits pour faire des dons à leurs streamers préférés.

Some personal news: the Periscope app will be going away next year. We’re here to say goodbye. 👋 We appreciate all the support, learnings, and broadcasts from our vibrant creator community. More on our difficult decision to discontinue the app: https://t.co/jZWjDlsRHk (1/2) pic.twitter.com/Kfgvocq31O — Periscope (@PeriscopeCo) December 15, 2020

La disparition de Périscope suit la logique de Twitter, qui avait déjà ajouter la fonction diffusion en direct à son application il y a quelques années. Dans son communiqué, la firme explique que les équipes en charge de Periscope continueraient l’aventure, mais cette fois-ci sur Twitter. « L’héritage de Periscope vivra bien au-delà des limites de l’application elle-même. Les capacités et la philosophie de l’équipe imprègnent déjà Twitter. » Pour ne rien perdre de leurs contenus, les créateurs pourront télécharger leurs données et leurs vidéos en replay avant la fermeture définitive de l’application en mars 2021. Il ne reste donc que quelques mois pour sauver ce qui peut l’être. Les utilisateurs de Twitter pourront ainsi lier leur compte Periscope à Twitter et ainsi rendre accessible tous les anciens et futurs vidéos en direct directement depuis l’application. Enfin, pour les Super Broadcaster, il faudra envoyer une demande de retrait au plus tard le 1 février 2021.