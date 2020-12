Samsung : finalement, la gamme Galaxy Note pourrait revenir en 2021

L’équivalent de l’AFP en Corée du Sud vient de démentir l’abandon de la gamme Note par Samsung l’année prochaine. Cela dénote néanmoins avec le discours de TM Roh, patron de la division mobile chez Samsung, qui sous-entendait il y a quelques jours que cette gamme pourrait s’effacer au profit d’autres modèles.

Malgré d’incessantes rumeurs au sujet de l’abandon de la gamme de Galaxy Note l’année prochaine, voilà qu’une nouvelle information entretient le doute. Comme le rapporte l’agence de presse sud-coréenne Yonhap News (un équivalent de l’AFP en Corée du Sud), qui cite pour cela un responsable de la marque, Samsung aurait bel et bien prévu un Galaxy Note 21 en 2021. La source de chez Samsung reste néanmoins anonyme, même si elle affirme que « nous préparons la sortie d’une gamme Galaxy Note l’an prochain. »

Cette information reste encore à prendre avec des pincettes, d’autant plus que le boss de la division mobile chez Samsung, TM Roh, déclarait il y a quelques jours à peine que la firme comptait plutôt se concentrer sur ses smartphones pliants tout en offrant le S-Pen à certains de ses Galaxy S21, attendus en début d’année. Pourtant, selon Yonhap News, cela « ne signifie pas que la gamme Galaxy Note sera arrêtée », malgré le flot de rumeurs à ce sujet. Comme l’indiquait TM Roh dans un article, il faudra attendre le mois de janvier pour avoir de plus amples informations quant aux projets du constructeur sur le secteur en 2021.

Si la sortie du Galaxy Note 21 semble donc incertaine, Samsung aurait néanmoins prévu une bonne flopée de nouveaux appareils pour l’année prochaine. Non seulement on aurait droit à trois modèles de Galaxy S21 (dont, sans doute au moins un compatible S-Pen), mais la firme aurait également prévu de lancer pas moins de quatre smartphones pliants. On y retrouverait des successeurs aux Galaxy Z Flip et au Galaxy Z Fold 2, mais aussi des variantes moins onéreuses, destinées à démocratiser la technologie de l’écran pliable auprès du grand public.