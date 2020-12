Après avoir promis aux joueurs mécontents qu’ils seraient en mesure de se faire rembourser, l’éditeur CD Projekt a finalement fait marche-arrière face au refus de Sony.

La sortie de Cyberpunk 2077 aura définitivement suscité autant d’attente que de déception. Alors que le blockbuster vidéoludique était pressenti comme le titre de l’année, les joueurs console ont rapidement pointé du doigt de nombreux bugs et problèmes, présents plus particulièrement sur les machines old-gen PS4 et Xbox One. Après la perte de 40% de leurs actions en bourse en seulement deux jours, et des excuses officielles présentées aux joueurs sur les réseaux sociaux, CD Projekt Red avait finalement fait un pas vers sa communauté, en assurant que tous ceux qui le souhaitent seraient en mesure de se faire rembourser, qu’ils aient obtenu leur jeu en version physique, ou en dématérialisé via les stores online.

Problème, quelques jours plus tard, c’est un nouveau rebondissement qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Malgré les déclarations de CD Projekt, plusieurs utilisateurs se sont vus refuser l’opération sur le PS Store, conformément au règlement de la plateforme qui stipule qu’un jeu téléchargé ne peut plus être remboursé.

Face à cet énième cafouillage à propos de Cyberpunk 2077, CD Projekt a finalement repris la parole… pour opérer une grosse marche arrière sur le programme de remboursement qu’il avait évoqué un peu plus tôt. Lors d’un échange avec la presse, Michał Nowakowski l’un des cadres du studio de développement a en effet justifié la situation désastreuse, en expliquant qu’il n’avait jamais promis aux joueurs qu’ils pourraient se faire rembourser, mais qu’il s’agissait plutôt d’un simple rappel des conditions générales : “Chaque personne ayant acheté un jeu sur le PlayStation Network ou le magasin Microsoft peut demander un remboursement, si cela respecte certaines conditions”. Contrairement à ce que beaucoup avaient compris, aucune procédure spécifique n’a donc été mise en place. De quoi décevoir encore un peu les joueurs de Cyberpunk 2077, qui n’auront plus qu’à espérer que les importants patchs correctifs prévus en janvier et février parviendront à régler les problèmes techniques liés au jeu.