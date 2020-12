Une trentaine d’extensions vérolées se diffusent sur les navigateurs de Google et de Microsoft. Au menu : vol d’informations personnelles et affichage de publicités intempestives. Il est fortement conseillé de les désinstaller dès que possible.

Avast met en garde les utilisateurs des navigateurs Chrome et Edge dans un nouveau rapport. Selon les experts en cybersécurité de l’antivirus, une trentaine d’extensions vérolées auraient déjà infecté près de trois millions de machines. Ces extensions – souvent plutôt utiles et donc assez populaires – affichent pour la plupart des publicités intempestives sur les pages web consultées par les internautes dont l’ordinateur est infecté. Ce malware affiche notamment des bannières publicitaires à certains endroits de l’interface, de façon à ce qu’on ne les remarque pas directement. Mais si cet attribut a pour optique de se faire de l’argent sur votre dos, le malware serait également capable d’exfiltrer vos informations personnelles, indique Avast. En vous redirigeant vers des sites de phishing, le malware peut voler vos adresses e-mail, votre nom ou encore votre date de naissance.

De plus, ce malware est intelligent. Non seulement il ne se « déclenche » que quelques jours après l’installation, mais il cerne également le profil de l’utilisateur et n’accomplira ses méfaits que s’il considère que la victime ne se doutera de rien. En se basant sur son historique, le malware est capable de détecter si sa victime est un développeur, par exemple, et évitera donc se transformer en machine à afficher des pubs. « Il évite d’infecter des personnes plus expérimentées dans le développement Web car elles pourraient plus facilement découvrir ce que font les extensions en arrière-plan » explique Avast. Enfin, notez que les extensions infectées par ce malware se révèlent plutôt utile. On y retrouve des extensions pour télécharger des vidéos sur Facebook ou sur Instagram, par exemple, et il se pourrait donc qu’une d’entre elles soit installée sur votre navigateur. Une petite vérification dans vos extensions vous permettra évidemment de vous ôter le moindre doute. Voici la liste révélée par Avast :

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram

Downloader for Instagram

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Volume Controller

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock

Upload photo to Instagram

Spotify Music Downloader

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for YouTube

SoundCloud Music Downloader

The New York Times News