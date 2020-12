Diablo Immortal : Premiers retours convaincants après une beta surprise

Annoncé pendant la BlizzCon 2018, Diablo Immortal n’avait pas fait parlé de lui depuis un bon moment. L’arrivée de la technical beta a donc particulièrement surpris les joueurs.

Très critiqué en 2018 au moment de son annonce, Diablo Immortal avait laissé sceptiques les joueurs, qui attendaient depuis des années l’arrivée d’un quatrième opus de la licence (qui a finalement été annoncé un an plus tard, pendant la BlizzCon 2019) . Pensé pour smartphones et tablettes, le titre s’était jusqu’à présent montré discret sur les réseaux sociaux, puisque Blizzard avait simplement diffusé un trailer inédit du jeu lors de la ChinaJoy 2020 cet été. Depuis cette nuit pourtant, les joueurs australiens ont eu la chance de pouvoir découvrir le jeu en avant-première dans une technical beta de 6 heures. L’occasion pour le studio de développement de tester son jeu à grande échelle, histoire d’éviter les bugs et autres scénarios catastrophes à la Cyberpunk 2077, mais aussi pour les joueurs d’en apprendre (enfin) un peu plus sur le titre.

Un vrai Diablo… sur mobile

Première bonne surprise rapportée par les heureux testeurs de cette technical beta, Diablo Immortal ressemble à s’y méprendre à un épisode classique de Diablo. Comme le rapporte le site de The Verge, le jeu reprend les codes de sa licence culte, tout en s’offrant un arc narratif inédit qui met en scène des personnages déjà rencontrés dans les précédents épisodes du jeu, à l’image de Xul le Nécromancien ou Leoric le Roi Squelette. Surfant habilement entre nouveauté et nostalgie, c’est cette fois à Wortham, et non plus à Tristram, que le héros pose ses valises en début de jeu. L’occasion de découvrir une nouvelle région, ravagée par les zombies, démons et autres joyeuseries, toutes sous le joug du terrible Skarn, le Héraut de la Terreur.

Avec des personnages jouables similaires aux opus précédents, mais bénéficiant d’un arbre de compétences plus étoffé que dans Diablo 3, Immortal bénéficie notamment du retour des charmes, de nouvelles failles nephalem et d’un ambitieux système d’amélioration de l’équipement. De quoi offrir aux amateurs de la licence un vrai retour aux sources, tout en assurant au jeu une durée de vie particulièrement intéressante.

Côté gameplay, les commandes tactiles aussi semblent avoir convaincu les beta testeurs, avec un joystick virtuel sur le côté gauche et l’accès aux capacités spéciales et pouvoirs sur le côté droit.