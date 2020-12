Vivo et le spécialiste de l’optique Zeiss officialisent leur partenariat

La marque chinoise en pleine effervescence et le très sérieux constructeur optique allemand Zeiss vont collaborer pour « faire progresser la technologie de photographie mobile » sur les prochains smartphones de Vivo.

Si vous vous intéressez un peu au monde de la photo ou tout simplement que vous portez des lunettes, nul doute que le nom de Zeiss résonne à vos oreilles. Le constructeur allemand est en effet l’un des fabricants optiques les plus célèbres au monde, réputé à la fois chez le grand public pour ses verres de lunettes et ses objectifs de grande qualité pour appareil photo, mais aussi dans l’industrie pour son expertise en optique, en microscopie et en mécanique de précision. C’est donc fort de cette réputation que la marque allemande vient dorer le blason d’une autre, chinoise et spécialiste du smartphone : Vivo.

Vivo et Zeiss viennent en effet d’officialiser un important partenariat afin de « tirer parti de leurs atouts respectifs et de faire progresser la technologie de photographie mobile. » Autour d’un programme de R&D commun, les deux marques vont collaborer pour offrir aux futurs smartphones de Vivo des capacités optiques de haut vol. Plus concrètement, on apprend par ailleurs que la future série Vivo X60 sera la première à bénéficier de cette collaboration sur sa partie photo. Cette gamme de smartphones devrait voir le jour en 2021 dans nos contrées.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’un constructeur de smartphone s’associe avec un monstre sacré de la photo. On peut notamment citer Huawei, qui collabore depuis plusieurs années avec Leica afin de peaufiner – avec succès – la partie photo de ses smartphones. Ce n’est d’ailleurs pas le premier partenariat de ce type pour Zeiss, qui collabore depuis de longues années avec Sony pour ses objectifs pour hybrides, et a même signé les optiques du Xperia 1 II. On pourrait également citer le partenariat conclu il y a quelques années entre Nokia et l’opticien allemand pour dynamiser les ventes de smartphones du constructeur finlandais.