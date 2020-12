La star de Tiktok Charli D’Amelio va avoir une série sur Hulu

Le phénomène TikTok s’exporte au-delà de sa simple application. Hulu va mettre en scène la vie d’une famille célèbre sur la plateforme. The D’Amelio Show arrivera en 2021 sur le site de streaming américain.

Si vous adorez TikTok, vous n’avez pas pu passer à copié du phénomène D’Amelio. Charli D’Amelio est suivie par plus de 100 millions de personnes sur le réseau social. Elle et sa famille ont depuis le début de leur succès étendu leurs activités sur Youtube et parfois à la télévision, mais s’apprête désormais à franchir un nouveau cap. Selon The Verge, la famille d’Amelio aurait signé un accord avec Hulu pour diffuser une nouvelle série, The D’Amelio Show. À l’instar de Keeping up with The Kardashian, elle explorera l’intimité des stars de TikTok et nous plongera au cœur de leur vie d’influenceurs. Dans un communiqué, Hulu explique « The D’Amelio Show rejoint notre catalogue croissant de séries documentaires sur l’expérience humaine est nous sommes extrêmement heureux de nous associer à la famille d’Amélie pour offrir aux téléspectateurs un regard authentique sur la vie compliquée de ces deux jeunes femmes que se racontent au sommet de l’algorithme des réseaux sociaux ». Cette plongée dans les coulisses de la famille D’Amelio devrait arriver sur la plateforme en 2021. Hulu ne donne en revanche pas encore une date de diffusion précise. En France, il faudra sans doute patienter encore un peu avant de la découvrir. Hulu n’étant pas disponible dans nos vertes contrées.

En 2021 sur Disney+ ?

Le 5 décembre dernier, Collider annonçait que Disney envisageait de fusionner Disney+ avec Hulu pour concurrencer Netflix. En effet, si la plateforme se veut très familiale, elle n’a pas les clés en main pour battre la firme de Reed Hastings sur son propre terrain. Une telle fusion serait l’occasion pour Disney de conquérir un nouveau public, plus mature. Ainsi, Disney pourrait surfer sur le succès des séries Hulu, comme The Handmaid’s Tale pour ravir la première place à Netflix. Si une telle fusion devient réalité, on pourra donc naturellement retrouver la série D’Amelio Show sur Disney+.