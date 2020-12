Cyberpunk 2077 : Un nouveau bug s’attaque aux fichiers de sauvegarde

C’est encore un problème technique qui vient entacher le lancement, décidément catastrophique de Cyberpunk 2077.

On ne vous fera pas le topo complet des problèmes liés à Cyberpunk 2077 depuis son lancement il y a tout juste dix jours. Criblé de bugs sur console, décevant visuellement, le titre pourtant très attendu par les fans est une véritable catastrophe ambulante, au point d’avoir fait perdre 40% de sa valeur en bourse au studio CD Projekt Red en seulement 48 heures. De son côté, Sony est même allé plus loin, en décidant tout simplement de retirer le blockbuster de son PlayStation Store en ligne, après une tentative de mea culpa encore une fois catastrophique initiée par le studio polonais.

La série noire n’est décidément pas prête de s’arrêter pour Cyberpunk 2077, puisque depuis quelques heures, c’est un tout nouveau problème qui vient s’ajouter aux bugs techniques qui laissaient déjà apparaître des pénis ou des personnages sans tête. En effet, certains joueurs ont expliqué avoir eu des problèmes de corruption de sauvegarde, et ce, dès que leur fichier atteignait la taille des 8 Mo. Selon plusieurs témoignages rapportés par le site de The Verge, la progression ne pourrait plus être enregistrée passé ce cap, tandis que les joueurs seraient aussi dans l’incapacité de récupérer leur ancienne sauvegarde.

Une corruption volontaire ?

Plus qu’un simple (énième) bug ingame, il semblerait pourtant que cette fois, cette restriction de sauvegarde soit volontaire de la part de l’éditeur. Après avoir été confrontés à la corruption de leurs données, les joueurs ont en effet partagé le message du support technique officiel du jeu indiquant : “Essayez de conserver une quantité moindre d’objets et de matériaux d’artisanat. Si vous avez utilisé le glitch de duplication d’éléments, veuillez charger un fichier de sauvegarde non affecté par celui-ci. La limite de taille du fichier de sauvegarde pourrait être augmentée dans l’un des futurs correctifs, mais les fichiers corrompus resteront inaccessibles”. Alors que le gameplay de Cyberpunk 2077 encourage justement l’exploration et la récupération d’objets en tous genres, ce nouveau problème technique pourrait bien finir d’enfoncer le clou pour les joueurs, qui sont nombreux à avoir définitivement perdu plusieurs dizaines, voire centaines d’heures de sauvegarde.