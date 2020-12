S’il n’est pas destiné à la vente, ce nouveau concept phone imaginé par OnePlus est une nouvelle démonstration de force technologique pour la marque chinoise.

Un smartphone qui change de couleur en fonction de la situation, c’est le nouveau pari technologique de OnePlus. L’entreprise chinoise, habituée aux démonstrations de force technologique (comme elle l’a déjà prouvé avec le tout premier chargeur sans-fil ultra rapide en 30W), a présenté aujourd’hui son tout nouveau concept phone, capable de passer du bleu au gris selon son utilisation. Une prouesse technologique rendue possible grâce à un dos en verre contenant de l’oxyde métallique, capable de varier selon l’état de valence des ions qui le composent.

Plusieurs couleurs, plusieurs utilisations

Avec cette idée de smartphone librement inspiré du modèle 8T, sorti un peu plus tôt cette année, OnePlus espère ainsi trouver des solutions applicables à grande échelle pour rendre nos téléphones encore plus interactifs à l’avenir. Grâce à la technologie proposée par ce 8T Concept, il sera ainsi possible d’analyser la respiration d’une personne en temps réel, le smartphone se synchronisant automatiquement sur les inspirations et expirations du sujet à analyser. Une fonctionnalité rendue possible grâce à un capteur d’ondes millimétriques intégré au terminal. Autre utilité, le téléphone sera capable de changer de couleur en fonction des situations. Il pourra ainsi se doter d’une couleur différente lorsque l’utilisateur reçoit un appel ou un message par exemple, faisant office de notification visuelle.

Aussi prometteur que soit ce type de concept, on rappelle encore une fois qu’il n’a, pour le moment, pas pour vocation à être commercialisé. Tout comme le OnePlus Concept One, présenté en début d’année 2020, et capable de faire disparaître son module photo d’un tour de main, ces démonstrations de force de la part du constructeur chinois ont davantage pour vocation à présenter l’étendue des innovations technologiques dont est capable la marque.