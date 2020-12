Google et Facebook font bloc dans le procès antitrust mené par le Texas

Business Par Julie Hay le 22 décembre 2020 à 13h00

Selon une version non censurée du procès intenté par dix États américain contre Google la semaine dernière, Facebook Inc et Alphabet auraient accepté de « coopérer et de s’entraider pour répondre à toute action antitrust » et « d’informer rapidement et pleinement l’autre partie de toute communication gouvernementale relative à l’accord ».