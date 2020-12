Steam Link est désormais compatible avec les manettes PS5 et Xbox Series X

Le service Android se met à jour, et prend désormais en charge les deux manettes les plus récentes du marché.

Ce weekend, le service Steam Link s’est enrichi de deux nouveautés de taille. Depuis sa dernière mise à jour pour Android, l’application prend désormais en charge les contrôleurs DualSense pour PS5, ainsi que les manettes Xbox Series X, uniquement en mode filaire via une connexion USB. S’il y a fort à parier qu’une compatibilité sans fil sera prochainement annoncée par la plateforme, cette arrivée promet déjà de ravir tous les joueurs smartphones sur Android, qui pourront désormais profiter de leurs jeux via les toutes dernières manettes next-gen du marché.

Sur iOS, quelques nouveautés

Sur iOS, il faudra patienter encore un peu avant de jouer sur iPhone ou iPad avec une manette DualSense ou Xbox Series X. Cependant, la dernière mise à jour de Steam Link apporte avec elle quelques ajouts supplémentaires destinés aux joueurs à la Pomme, avec notamment une meilleure prise en charge de la manette DualShock (PS4). En effet, l’application iOS prend désormais en charge sa LED et son pavé tactile, permettant aux joueurs d’exploiter au mieux les fonctionnalités de la manette. Concernant la version Apple TV, Steam Link propose désormais des mappages sur manettes PS4 et Xbox Elite, tout en déployant également certains correctifs concernant des problèmes de navigation des joysticks. Espérons simplement que l’arrivée des manettes Xbox Series X et PS5 se fera rapidement pour la Pomme, qui malgré l’arrivée de son service Apple Arcade, peine toujours à s’imposer comme un concurrent sérieux sur le marché du jeu vidéo multiplateforme.

Steam Link c’est quoi ?

Accessible sur téléphones, tablettes, et smart TV, l’application Steam Link vous permet de profiter de votre bibliothèque de jeux PC Steam en streaming sur un autre écran, gratuitement et sans frais. Attention, il ne s’agit pas de cloud gaming à proprement parler, puisque le service utilise votre propre réseau filaire ou Wi-Fi, et nécessite que l’ordinateur “hôte” soit allumé.