Le Père Noël s’invite dans Waze

Après le thème Batman, l’application Waze revêt ses habits de fête et annonce une nouvelle voix de navigation ainsi qu’une nouvelle voiture de circonstance durant tout le mois de décembre.

L’heure des vacances a sonné sur Waze ! Jusqu’au 31 décembre 2020, vous pourrez mettre votre application de guidage en « mode » fêtes de fin d’année puisqu’il vous est possible de se faire guider par la voix du Père Noël (en anglais) durant vos déplacements, montrer votre esprit de Noël avec le « Santa Mood » et transformer en quelques secondes votre voiture classique en traîneau du Père Noël pour laisser Rudolph et ses amis vous guider vers votre destination.