Apple pourrait lancer sa voiture connectée dès 2024

Sobrement baptisée Apple Car, la voiture autonome de la marque à la pomme pourrait être commercialisée d’ici quelques années seulement.

Ce n’est pas un secret, Apple travaille depuis déjà plusieurs années sur son projet de voiture connectée, sous le nom de code Titan. Si la marque à la pomme a pour objectif de s’imposer sur le marché des véhicules autonomes, pour le moment dominé par le géant Tesla, elle était jusqu’alors restée très discrète sur le sujet. Il semblerait pourtant, rapporte Reuters après un entretien exclusif avec des proches du dossier, que l’idée d’une Apple Car n’ait jamais été abandonnée. Encore mieux, le véhicule existerait d’ores et déjà, à un stade de conception bien avancé. Selon les informations du média américain, la voiture connectée d’Apple pourrait en effet être commercialisée dès l’année 2024, soit dans seulement trois ans.

Avec sa nouvelle voiture autonome, Apple espère bien révolutionner le marché de l’automobile. Il faut dire que la Pomme s’est donné les moyens de son potentiel succès, en partant de zéro pour imaginer son nouveau véhicule intelligent, et en axant ses recherches sur le fond plutôt que sur la forme. En 2018, la marque s’était ainsi payé le luxe de débaucher Doug Field, ancien ingénieur Apple alors en contrat avec Tesla. Si le projet reste encore particulièrement mystérieux, notamment au niveau de son design, on sait déjà que l’Apple Car bénéficiera d’une batterie maison pour le moins innovante qui permettrait de réduire significativement ses coûts de production, tout en augmentant son autonomie. Plusieurs tests récents sur la partie logicielle de la voiture seraient également très prometteurs, affirme Reuters. Enfin, et contrairement aux robots taxis imaginés par la société Waymo, (anciennement Google Car), les voitures autonomes imaginées par Apple auraient pour vocation d’être directement distribuées au grand public, attaquant au passage Tesla sur son propre terrain.