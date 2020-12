Un concert Virtuel de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame de Paris pour le 31 décembre

En partenariat avec la Ville de Paris, et sous le patronage de l’UNESCO, Jean-Michel Jarre réalisera un concert multimédia en direct dans une cathédrale Notre-Dame virtuelle modélisée pour l’occasion par la start-up française VRrOOm.

« Welcome to the Other Side » est une expérience de concert unique en exclusivité mondiale, ouverte à tous et gratuite, dont l’ambition, au-delà de la célébration futuriste et festive du Nouvel An, est d’adresser un message d’espoir pour 2021.

Ce concert virtuel en VR sociale depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris se distingue en mêlant la performance live de Jean-Michel Jarre depuis un studio situé près de la cathédrale, tandis que son avatar jouera à l’intérieur d’une Notre-Dame virtuelle. Un véritable spectacle phygital qui mêle le monde réel et le monde virtuel d’une manière inédite et d’une ampleur sans précédent, le tout synchronisé et se déroulant en temps réel.

L’expérience live stream du 31 décembre débutera à 23h25, et sera une première mondiale grâce à une création multimédia simultanée :

En immersion totale sur la plateforme de réalité virtuelle sociale VRchat, accessible soit simplement via un PC, soit en réalité virtuelle pour le public équipé de casques de VR,

Diffusion en direct sur les plateformes de médias sociaux de la Ville de Paris, de l’UNESCO, de Jarre et des partenaires : PC, Mac, smartphone ou tablette,

Diffusion audio en direct sur France Inter

Diffusion télévisée en direct par BFM Paris.

La réalisation, assurée par de multiples caméras virtuelles pour une diffusion en ligne ou sur des chaînes de télévision en simultané de cette création, offre un niveau de qualité et de complexité jamais atteint auparavant dans la VR sociale, le montage en temps réel des événements en direct se déroulant en même temps dans les mondes physique et virtuel.

Ce concert de 45 minutes sera composé de morceaux de son récent opus Electronica, nommé aux Grammy Awards, ainsi que de nouvelles versions remixées de ses classiques, Oxygène et Equinoxe. Les fans de Jean-Michel Jarre pourront également profiter du concert en différé pendant 24 heures dans la réalité virtuelle juste après la fin de l’événement en direct, grâce à un système d’enregistrement d’animations 3D d’avatars qui permettra de rejouer des concerts volumétriques.