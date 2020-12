Jouer à des jeux Nintendo Switch sur Mac, c’est désormais (presque) possible

Jouer aux jeux Nintendo Switch sur Mac M1, c’est désormais (presque) possible. Un développeur partage son exploit sur Twitter. Il a réussi à créer un émulateur qui permet de jouer aux produits de la firme nippone sur les PC de la marque à la pomme.

Jouer à Animal Crossing sur son Mac M1 pourrait bientôt être possible. C’est du moins ce que laisse penser un développeur sur Twitter. Daeken a réussi l’exploit de lancer Super Mario Odyssey sur son Macbook Pro M1, et ce, grâce à l’émulateur open source Yuzu. Développé par les créateurs de Citra, et conçu pour la Nintendo 3DS, cet émulateur est disponible au téléchargement sur le site officiel : yuzu-emu.org. Très utilisé par les joueurs sur Switch depuis la sortie de la console, il n’était alors compatible qu’avec les PC Windows et Linux. Daeken a réussi à contourner cette restriction en utilisant MoltenVK. Cette bibliothèque de logiciels permet aux applications Vulkan de s’exécuter sur les cartes graphiques Metal d’Apple sur les systèmes d’exploitation macOS, iOS et tvOS.

Is this Super Mario Odyssey running under virtualization on my M1 Macbook Pro? Yes. Yes it is. 😊 pic.twitter.com/AcgiEkVEyU — Sera Tonin Brocious (@daeken) December 20, 2020

Dans la vidéo, disponible sur Twitter, le développeur lance l’émulateur et choisit de jouer à Super Mario Odyssey. On voit ainsi le menu principal s’afficher et laisse le choix à l’utilisateur de jouer tout de suite ou de jouer en mode assistance. Lorsqu’il décide de lancer directement le jeu, l’utilisateur se heurte à la limitation Molten VK. Il a donc encore quelques progrès à faire, mais c’est déjà une bonne nouvelle. Les manettes de la Switch sont aussi compatibles, ce qui permettra de profiter au mieux de l’expérience. Il faudra donc garder l’œil ouvert pour savoir si d’autres titres seront complètement jouables. Pour les utilisateurs de PC sous Windows ou Linux, vous pourrez retrouver la liste des titres compatibles avec Yuzu sur le site officiel, ainsi que la démarche à suivre pour le lancement. On retrouve notamment Résident Evil 6, marqué parfait sur le site, ou encore Mario et Sonic aux jeux Olympique de Tokyo. En revanche, n’espérez pas pouvoir jouer à Doom 3 puisque seuls l’intro et le menu sont accessibles.