C’est prouvé, les trackers d’activité vous aident à bouger plus

Selon une récente étude, les personnes utilisant un tracker d’activité seraient plus motivées à pratiquer une activité physique régulière, et à se surpasser.

Les gens qui utilisent un tracker d’activité marchent en moyenne un mile (1,6 km) de plus chaque jour. C’est du moins ce que révèle une récente étude publiée par le British Journal of Sports and Medicine, et rapportée par le site de CNN. Après avoir étudié près de 7 500 personnes dans leurs activités quotidiennes, des chercheurs ont ainsi mis en lumière le fait que le fait d’utiliser une application de suivi permettait non seulement de suivre ses progrès, mais aussi d’augmenter la distance parcourue. En moyenne, il a été établi que les personnes équipées d’un tracker marchaient 1850 pas de plus, soit un peu plus d’un kilomètre.

Si les résultats de cette étude ne sont finalement pas surprenants, ils posent encore une fois la question de l’utilité de ce type d’accessoires connectés en tant que périphériques de santé à part entière. Ainsi, le British Journal of Sports and Medicine estime que les médecins pourraient désormais envisager sérieusement de prescrire des trackers d’activités aux patients qui chercheraient à se remettre en forme, ou simplement à améliorer leurs conditions de vie. L’étude explique ainsi : “Compte-tenu de l’augmentation du nombre de smartphones sur le marché, des améliorations, même modestes de notre activité physique pourraient avoir des effets importants à l’échelle de toute une population ».

Attention cependant, si les trackers d’activité semblent avoir un effet positif sur la condition physique de leurs propriétaires, l’effet de nouveauté ne dure généralement qu’un temps, rapporte l’étude. Pas de solution miracle donc. Pour conserver la motivation des premiers jours, les chercheurs ont ainsi établi que la méthode la plus efficace consistait à envoyer régulièrement des messages de rappel aux utilisateurs, le moyen le plus efficace étant par SMS.