Samsung pourrait lancer un Chromebook moins gourmand sur la batterie

La famille de Chromebook va bientôt accueillir un membre supplémentaire, à savoir un modèle de Samsung qui va miser d’abord et avant tout sur l’autonomie.

Le premier Galaxy Chromebook sorti cette année était un modèle haut de gamme, équipé d’un écran 4K et d’un processeur Core i5 de 10ème génération. Puissance et confort visuel donc, au prix d’une autonomie considérée par beaucoup comme médiocre. Samsung a l’intention de revoir sa copie avec le Galaxy Chromebook 2. Les rumeurs annoncent en effet un portable moins gourmand.

Moins de puissance, plus d’autonomie

Ce futur Chromebook devrait ainsi être doté d’un écran QLED de 13,3 pouces avec le support de l’affichage DCI-P3. Son processeur serait un Core i3 (10ème gén.). Deux caractéristiques moins haut de gamme que sur la première version, mais en contrepartie il offrirait jusqu’à 12 heures d’autonomie. Moins puissant et avec une définition moindre, mais si la batterie parvient à tenir une journée, c’est un sacrifice que beaucoup d’utilisateurs accepteront.

Autres caractéristiques techniques annoncées : des haut-parleurs aux basses plus puissantes, la connectivité Wi-Fi 6 ainsi qu’un châssis plus lourd même si ce Chromebook conservera un poids acceptable (1,25 kg) et une taille de guêpe. Samsung veut aussi proposer cet ordinateur à un prix beaucoup plus abordable que son prédécesseur : 699 $, c’est 300 $ de moins que la première génération.

Ce Chromebook 2 semble donc bel et bien parti sur des fondations solides, avec un tarif qui le positionne assez bien dans le milieu de gamme. Le constructeur pourrait commercialiser ce nouveau modèle dans le courant du mois de février, avec peut-être une présentation en tout début d’année pour le CES 2021 virtuel.