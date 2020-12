Xiaomi vient d’emboîter le pas de la marque à la pomme, en confirmant l’absence de bloc chargeur sur ses prochains Mi 11.

Le géant à la pomme avait été le premier à sauter le pas, en retirant des boîtes de ses iPhone 12 les blocs d’alimentation de ses chargeurs. Une décision largement critiquée par les utilisateurs et la concurrence, mais qui promet déjà de devenir la nouvelle norme sur le marché des smartphones. Tandis que Samsung pourrait lui aussi, abandonner les chargeurs de ses Galaxy S21, c’est au tour du géant chinois Xiaomi d’officialiser les choses sur son nouveau Xiaomi Mi 11, nouveau flagship haut de gamme et concurrent direct de l’iPhone 12.

L’annonce a été rendue officielle le 25 décembre dernier, par le PDG de la marque Lei Jun dans un post partagé sur le réseau social chinois Weibo. Ainsi, le nouveau fleuron de Xiaomi devrait arborer une boîte “plus légère et plus fine”, permettant non seulement de réduire l’empreinte carbone des smartphones pendant leur transport, mais aussi de limiter le nombre de chargeurs en circulation dans le monde, une situation perçue comme “un problème et un fardeau pour l’environnement”, justifie l’homme d’affaires. Comme chez Apple, le choix d’abandonner le bloc chargeur est donc avant tout justifié par des raisons écologiques, assure Xiaomi. Un joli retournement de veste de la part du géant chinois, qui n’avait pas hésité à taquiner Apple à l’époque, notamment dans cet ancien tweet au sujet du Mi 10T Pro, qui assurait “Ne vous inquiétez pas, nous n’avons rien oublié de mettre dans la boîte”. Il faut dire que si l’absence de bloc chargeur promet évidemment de limiter l’empreinte carbone du Mi 11, elle assurera aussi des revenus supplémentaires pour la marque, notamment pour les utilisateurs souhaitant profiter de la charge rapide en utilisant un chargeur officiel.

Don’t worry, we didn’t leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX — Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020

Si l’abandon du bloc secteur est finalement en train de devenir la norme sur le marché du smartphone, Xiaomi semble heureusement conscient que sa brusque volte-face après les décisions similaires d’Apple ne passera pas inaperçue. Ainsi, Lei Jun a annoncé qu’une conférence officielle se tiendrait aujourd’hui afin d’expliquer plus en détail le choix de la marque : “Nous sommes bien conscients que cette décision peut ne pas être comprise, et qu’elle sera dénoncée”.