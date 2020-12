Capcom annonce sa borne d’arcade Retro Station, prévue pour 2021

Le constructeur vidéoludique culte emboîte le pas à Nintendo ou encore à la PlayStation, en imaginant une mini borne d’arcade rétro, capable de faire tourner quelques titres cultes de son catalogue.

Leakée par Amazon Japon le mois dernier, la mini-borne d’arcade de Capcom est enfin officielle. Baptisée Retro Station, et conçue par TRON, elle devrait être disponible à partir de mars 2021 au Japon, au prix annoncé de 21 780 yens, soit environ 172€. Avec un look résolument rétro et des couleurs inspirées de la licence Mega Man, la machine s’équipera d’un écran LCD de 8 pouces en résolution 1024 x 768 pixels, de deux enceintes, d’un joystick et de six boutons. Un port HDMI permettra à ceux qui le souhaitent de jouer directement sur leur téléviseur, à condition de ne pas avoir peur des pixels apparents.

Mega Man et Street Fighter à l’honneur

Comme sur les Nintendo Classique Mini ou la PlayStation Classic, la borne Retro Station de Capcom intégrera un catalogue de jeux préenregistrés. Ici ce sont dix titres cultes issus des licences Mega Man et Street Fighter qui seront mises à l’honneur. Des classiques du jeu arcade, qui devrait permettre à beaucoup de joueurs nostalgiques de retrouver leurs sensations d’antan, sans avoir à épuiser leur petite monnaie à chaque défaite.

Mega Man The Power Battle

Mega Man 2 The Power Fighters

Mega Man X

Mega Man Soccer

Mega Man & Bass

Street Fighter II

Street Fighter II’ Champion Edition

Super Street Fighter II

Super Street Fighter II Turbo

Super Puzzle Fighter II Turbo

À noter que pour 6908 yens supplémentaires (soit 55€), il sera possible de brancher un Retro Station Fighstick pour des sensations encore plus immersives en jeu de combat. le PvP Dongle sera également compatible avec la machine annonce le site officiel pour pouvoir jouer en wireless (accessible à 3938 yens, soit 31€).