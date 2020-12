Xiaomi Mi 11 : Snapdragon 888, chargeur, prix… le flagship est officiel !

Après maintes rumeurs et attentes de la part des technophiles, le Xiaomi Mi 11 est désormais officiel. L’occasion de faire le point sur sa fiche technique.

C’est au cours d’une conférence officielle présentée aujourd’hui que Lei Jun, le président de Xiaomi a enfin détaillé le nouveau flagship de la marque chinoise. Dernier-né de la gamme Mi, le Xiaomi Mi 11 intégrera, comme cela avait déjà été annoncé, le tout nouveau chipset haut de gamme Snapdragon 888 de Qualcomm. Compatible 5G, le smartphone sera également équipé d’un écran AMOLED QHD+ de 6,81 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz (avec 480 Hz de taux d’échantillonnage), et de 8 ou 12 Go de RAM selon la version choisie. Tandis que la dalle bénéficiera de la technologie Corning Gorilla Glass Victus, le dos du téléphone sera recouvert, soit de verre antireflet, soit de cuir vegan.

Côté appareil photo, le Xiaomi Mi 11 s’équipera d’un triple module arrière, composé d’un capteur principal de 108 Mpx en f/1.85, d’un ultra grand-angle de 13 Mpx avec ouverture f/2.4, et enfin d’un capteur macro de 5 Mpx, capable de capturer des photos jusqu’à 3 cm du téléphone.

Le chargeur inclus dans un bundle sans supplément

Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée, le Xiaomi Mi 11 emboîte le pas à l’iPhone 12 d’Apple, et abandonne son bloc chargeur pour des raisons environnementales. Pour bénéficier de la charge rapide 55W, il sera cependant possible de commander un bundle incluant le chargeur, vendu sans surcoût. En clair, il s’agira pour l’utilisateur de déterminer en son âme et conscience s’il a besoin d’un nouveau chargeur, ou non. À noter que la charge rapide 55W proposée par Xiaomi permettra de recharger les 4600 mAh du Mi 11 en seulement 45 minutes. Le smartphone sera aussi compatible avec la charge sans-fil inversée de 10W.

Équipé de la dernière version d’Android, et surcouché avec MIUI 12.5, le Mi 11 est déjà accessible en précommande en Chine, au prix de lancement de 3999 RMB (500€) pour la version 8+128 Go. La version plus haut de gamme du smartphone, en 12+256 Go est quant à elle accessible à 4699 RMB (587€). Aucune information sur son éventuelle arrivée à l’internationale n’a encore été donnée par la marque, mais on s’attend à une arrivée sur le marché européen d’ici quelques semaines, probablement en même temps que le Samsung Galaxy S21.