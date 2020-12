Disney+: nouvelle bande-annonce pour la série Wandavision

Disney avait un petit cadeau sous le sapin pour les fans de Marvel. La plateforme a dévoilé, le 25 décembre une nouvelle bande-annonce de Wandavision. La première série du MCU, attendue le 15 janvier prochain, n’en reste pas moins mystérieuse.

Pour Noël, Disney+ nous a gâtés ! En plus d’avoir dévoilé son nouveau long-métrage, Soul, elle a profité de l’occasion pour nous donner des nouvelles de la série Wandavision. Sur YouTube, Disney a dévoile une nouvelle vidéo de la production estampillée Marvel. Baptisée Reality, elle ne donne que très peu d’information sur l’intrigue qui sera déroulée dans la première saison. Ainsi, on retrouve Wanda Maximoff dans un décor noir et blanc, qui semble tout droit tiré d’une sitcom des années 50. Avec Vision, pourtant mort dans Infinity War, elle semble mener une vie paisible dans la banlieue de Westview. Mais peu à peu cette réalité s’effrite, et la jeune femme est visiblement piégée dans ce monde édulcoré. Mais par qui ? Le S.H.I.E.L.D pourrait bien être impliqué dans cette histoire, en témoigne la présence de l’agent Jimmy Woo. Celui qui était dans les effectifs du S.H.I.E.L.D avant sa dissolution, travaille désormais pour le FBI. Les plus attentifs auront aussi remarqué que Wanda se tient devant une pierre bleue, qui ressemble étrangement à la pierre de l’espace. Se pourrait-il que ceux qui l’on enfermé convoitent les pierres de l’Infini ? Il faut en effet noter que Vision possédait l’une d’entre elles avant de mourir des mains de Thanos.

Au casting de cette série de Jac Schaeffer, on retrouve bien évidemment Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans les rôles de Wanda et Vision. Kathryn Hahn et Kat Dennings seront aussi de la partie et incarneront Agatha Harkness et Darcy Lewis. Cette dernière est notamment apparue dans la trilogie Thor aux côtés de Natalie Portman. Enfin, Teyonah Parris prêtera ses traits à Monica Rambeau. Fille de la meilleure amie de Captain Marvel, l’héroïne est destinée à revêtir le costume dans le futur. Sa présence dans Wandavision reste un mystère, mais pourrait être un indice de l’arrivée de Carol Danvers dans la série. L’équation Wandavision a encore de nombreuses inconnues, rendez-vous donc le 15 janvier prochain. Pour rappel, Wandavision sera la première d’une longue liste de production Marvel sur Disney+. Rien qu’en 2021, la plateforme va diffuser trois série Marvel : Wandavision, Falcon and The Winter Soldier et Loki. Pour rappel, Disney+ est accessible dès 6,99 euros par mois.