Attention, ce challenge TikTok peut être dangereux !

Baptisé le « scalp-popping » il vise à faire craquer son crâne chevelu à l’aide d’une ou plusieurs mèches. En plus d’être franchement désagréable à regarder, il pourrait s’avérer dangereux. Des professionnels de santé invitent les internautes à ne pas le reproduire.

Sur TikTok, un nouveau challenge fait des émules. Baptisé de « scalp-popping », il a été vu pas moins de 6,4 millions de fois sur le réseau social. Cette pratique vise à faire craquer le cuir chevelu en enroulant une mèche autour de ses doigts. Les internautes tirent alors jusqu’à entendre le fameux « pop ». On ne vous imposera pas d’images du challenge, particulièrement désagréable à regarder, mais ce dernier est accessible très facilement sur les réseaux sociaux. Mais quelles sont les origines d’une telle pratique ? Selon le masseur thérapeutique Jon Musgrave, elle est utilisée par les Mexicaines pour combattre les migraines et serait aussi pratiquée dans les Spas asiatiques. Interrogé par le magazine Health, il explique qu’elle pourrait s’avérer dangereuse si elle n’est pas pratiquée par des professionnels. Selon lui, la technique pourrait déchirer la peau, et même provoquer de graves tensions dans le cou. Certains utilisateurs de TikTok ont aussi raconté avoir trouvé des trous dans leurs cheveux aux endroits où la manipulation a été pratiquée. Jon Musgrave invite donc les internautes à ne pas reproduire ce challenge : « Ce n’est pas une technique de massage occidentale standard, et ce n’est pas quelque chose que je me ferais à moi-même ou à quelqu’un d’autre ».

Les challenges dangereux se multiplient sur TikTok

On ne compte plus le nombre de challenges qui sont en vogue sur la plateforme. En septembre dernier, une jeune fille de 15 ans décédait en essayant d’en réaliser un : le Benadryl Challenge. L’ingestion de cet antihistaminique en grande quantité provoque de la somnolence, des troubles de la vision et aussi des hallucinations. Chloe Marie Philipps qui en avait ingéré une grande quantité est morte d’une overdose. On se rappelle aussi du Skull Breaker challenge qui visait à faucher une personne alors qu’elle sautait en l’air, provoquant ainsi sa chute immédiate et le plus souvent directement sur la tête ou le dos. Pour rappel, TikTok n’est accessible qu’aux utilisateurs âgés de plus de 13 ans, du moins en théorie. En effet, ils seraient nombreux à mentir sur leur date de naissance pour accéder à la plateforme.