Le constructeur automobile pourrait bientôt permettre à ses utilisateurs de ne plus jamais se soucier de recharger leur voiture électrique lorsqu’ils stationnent dans un parking couvert.

Alors que l’hydrogène commence doucement, mais sûrement, à s’imposer comme une nouvelle solution viable et autrement plus durable à nos mobilités individuelles, l’électrique bénéficie aujourd’hui d’un solide ancrage dans nos habitudes de consommation. Problème, malgré l’augmentation des véhicules à batterie dans le parc automobile mondial, les infrastructures adaptées demeurent toujours très insuffisantes. En zone urbaine, et notamment à Paris par exemple, les emplacements réservés aux véhicules électriques restent rares, et sont souvent pris d’assaut, parfois par des utilisateurs de voitures à combustion, qui y voient une simple place de parking. Dans les parkings privés couverts, même combat : les bornes de recharges se font rares, pour ne pas dire inexistantes.

Pour remédier à cet épineux problème, et démocratiser encore davantage l’électrique sur le marché de l’automobile, Volkswagen a ainsi dévoilé il y a peu son premier prototype de robot chargeur autonome. À l’avenir, ces derniers pourraient équiper les parkings couverts, et se déplacer directement sur un véhicule électrique pour assurer son chargement, à la simple demande de l’utilisateur depuis une application dédiée. Pratique, toute l’opération serait contrôlée depuis le téléphone de l’utilisateur, et ne nécessiterait aucune intervention humaine. Une fois activé, le robot se chargerait seul de se déplacer jusqu’au véhicule, d’ouvrir sa trappe de chargement et de s’y brancher. Une fois l’opération terminée, il serait capable de retourner à sa propre station d’accueil.

Concrètement, cette solution permettrait non seulement de permettre à n’importe quelle place de parking de bénéficier d’une solution de recharge électrique, sans avoir à investir une somme considérable en infrastructures adaptées. “Mettre en place une infrastructure de charge efficiente pour le futur est une tâche centrale pour tout le secteur”, explique ainsi Thomas Schmall, directeur de Volkswagen Group Components.