DC va faire 6 films par an dès 2022

DC marche sur les traces de Marvel et s’apprête à adopter la même stratégie que Disney pour la diffusion de ses long-métrages. À partir de 2022, Warner proposera 6 films par an, dont deux directement sur HBO Max.

DC n’a pas dit son dernier mot et entend bien concurrencer Marvel au box-office. Pour ce faire, la firme va adopter une stratégie similaire à celle de Disney, en augmentant la cadence pour les prochaines années. Selon Walter Hamada, qui est à la tête de DC Films, il faudra s’attendre à découvrir 6 films estampillés DC chaque année à partir de 2022. Deux de ces films seront produits directement pour la plateforme détenue par Warner Bros : HBO Max. Si on sait déjà que les films à gros budgets bénéficieront tout de même d’une sortie en salle, DC pourrait miser sur des personnages moins populaires pour agrandir son univers sur la plateforme. Ainsi, The Batman de Matt Reeves sortira en salle, alors que les rumeurs parlent d’un spin-off du film, centré sur la police de Gotham, pour HBO Max. « Avec chaque film que nous produisons, nous nous demandons quel pourrait être le potentiel spin-off pour HBO Max » explique Hamada au micro du New York Times.

Un multivers à l’horizon

Si le DCEU a été abandonné par Warner Bros, la firme compte tout de même créé un univers cinématographique dédié aux super-héros. Pour faire vivre plusieurs incarnations des mêmes personnages en simultané, DC va miser sur le principe de multivers, déjà largement exploité dans les comics ou même dans les séries CW comme The Flash. Pour faire simple, la Wonder Woman de Gal Gadot évoluera dans un monde appelé « Earth 1 » alors que le chevalier noir de Robert Pattinson sera lié à « Earth 2 ». Ce multivers devrait d’ailleurs être au cœur de l’intrigue du film The Flash et signera le retour de deux Batman iconiques : Michael Keaton et Ben Affleck. « Je ne pense pas que quiconque ait jamais tenté cela » déclara Hamada à propos de ce nouveau multivers. « Mais le public est prêt à le comprendre. Si nous faisons des bons films, ils suivront. »