Des scientifiques recherchent la glace la plus vieille du monde

Des scientifiques de l’Université de Princeton sillonnent l’antarctique à la recherche du plus vieil échantillon de glace de l’Histoire. Selon eux, les échantillons présents sur le continent pourraient être vieux de plusieurs de centaines de milliers, voire de millions d’années. Un groupe affirme avoir trouvé de la glace vieille de plus de 8 millions d’années et établit son âge par datation au carbone des cendres volcaniques trouvées sur la glace. Si cette donnée est sujette de débat du côté de la communauté scientifique, c’est tout de même une avancée spectaculaire dans l’évaluation de la qualité de l’air de cette période.

Ever wonder HOW scientists sample ancient air in 🧊? We melt it! The air is then transferred under vacuum and analyzed for its chemical composition. This sample is from the Allan Hills 🇦🇶 and is currently being measured by Dr. Sarah Shackleton. How old is it? Stay tuned! pic.twitter.com/Zw4Xzdliq7

— Dr. John Andrew Higgins (@blueicehiggins) December 4, 2020