Samsung Galaxy S21 : Un ultime leak dévoile sa fiche technique

À seulement quelques jours de son officialisation prévue le 14 janvier prochain, la gamme Samsung Galaxy S21 semble ne plus avoir grand-chose à nous apprendre.

Attendu pour le 14 janvier prochain, le nouveau Samsung Galaxy S21, et ses déclinaisons S21 Ultra et S21 Plus devraient être officialisés sans grande surprise le mois prochain. Il faut dire que les fuites récurrentes sur le prochain flagship de la marque coréenne avaient déjà dévoilé de nombreuses indiscrétions au sujet de son design et de sa fiche technique. Cette fois, c’est WinFuture qui vient enfoncer une dernière fois le clou, en annonçant en avance non seulement plusieurs points techniques jusqu’alors gardés secrets, mais aussi les prix de vente définitifs des nouveaux smartphones.

Des prix au sommet

Première information rapportée par WinFuture, les prix (élevés) de cette nouvelle gamme S21. Sans surprise, Samsung miserait sur une grille tarifaire similaire à celle des S20 sortis cette année. Le S21 classique serait ainsi proposé à 849€, tandis que le S21 Plus atteindrait les 1049€. Le site ne fait pas mention du Samsung Galaxy S21 Ultra, mais on s’attend logiquement à un prix (conséquent) de 1349€, à l’image de son prédécesseur.

Les fiches techniques en détail

Autres informations à propos des S21 et S21 Plus, les deux téléphones bénéficieraient d’une dalle plate Dynamic AMOLED Infinity-O, propriété de Samsung. Tandis que le S21 se contenterait de 6,2 pouces de diagonale, le S21 Plus atteindrait les 6,7 pouces. WinFuture ne fait pas mention du S21 Ultra, mais les modèles devraient également s’équiper d’un revêtement Corning Gorilla Glass Victus, d’une résolution FHD et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. Sous le capot, l’Europe bénéficierait comme attendu d’un processeur Exynos 2100 (Snapdragon 888 aux États-Unis), avec une configuration de base à 8+128 Go. Concernant leur batterie, le S21 embarquerait 4000 mAh, contre 4800 mAh pour le S21 Plus, avec une compatibilité charge sans fil, rapide et powershare. Comme Apple avant lui, Samsung aurait cette année fait le choix de ne pas fournir de bloc chargeur pour des questions environnementales. Reste à savoir si le constructeur coréen proposera, comme Xiaomi avec son Mi 11, de le fournir sur simple demande, et sans supplément pour les utilisateurs qui le souhaitent.

Au niveau de son appareil photo, le Samsung Galaxy S21 reste fidèle aux rumeurs déjà en place. WinFuture fait ainsi état d’un triple module arrière, composé d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx, ainsi que d’un téléobjectif de 64 Mpx. À l’avant, les utilisateurs se contenteront d’un unique capteur de 10 Mpx, logé dans un poinçon sous l’écran.