Un YouTuber démonte le ZTE Axon 20 5G et sa caméra frontale invisible

ZTE a réussi le tour de force de proposer le premier smartphone avec caméra frontale invisible. Un YouTuber a réussi à démonter l’appareil pour dévoiler les détails de cette nouvelle technologie. Il s’agit en fait de deux écrans superposés.

ZTE a abandonné les pop-ups, caméras qui sortent d’un tiroir, à la faveur d’une nouvelle technologie plus révolutionnaire. La marque a réussi la prouesse de proposer le premier smartphone au capteur frontal invisible, coiffant ainsi aux poteaux ses concurrents. Cette nouvelle technologie permet à la firme chinoise de proposer un véritable écran bord à bord pour son ZTE Axon 20 5 G. Le YouTuber JerryRigEverything a réussi à dévoiler les détails de cette nouvelle technologie en démontant simplement l’appareil. Ce dernier utilise en fait deux écrans empilés l’un à l’autre. Au-dessus du capteur, on retrouve un petit écran carré à basse résolution et ensuite un panneau supérieur OLED pour l’écran dans sa totalité. Ce petit tour d’ingéniosité permet donc à la caméra d’être invisible et photographier l’utilisateur depuis le dessous de l’écran supérieur. Les premiers chanceux qui ont pu mettre la main dessus regrettent en revanche que la qualité photo, malgré le capteur de 32 mégapixels, ne soit pas tout à fait au rendez-vous. La technologie n’en est encore qu’à ses balbutiements et ZTE devrait continuer à l’améliorer dans ses prochains smartphones. Il y a fort à parier aussi que ses concurrents s’en inspireront dans le futur, comme c’était déjà le cas lors de l’apparition du premier capteur d’empreinte sous l’écran. En 2018, c’est Vivo qui avait présenté sa technologie lors du CES, avant que d’autres constructeurs ne l’adoptent.

Le ZTE Axon 20 5 G est disponible dans plusieurs pays européens, dont la France, au prix de 449 euros. Il est commercialisé sur le site de la marque. Il dispose d’une façade avant recouverte pas un écran OLED de 6,92 pouces avec 90 Hz de résolution FHD+ au ratio 20.5:9 qui cache également un capteur d’empreinte. À l’arrière, on retrouve 4 capteurs : un principal de 64MP, un ultra grand-angle de 8MP, ainsi que deux caméras de 2MP pour les modes portrait et macro. Sous le capot, il bénéficie d’un processeur Snapdragon 765G avec une capacité de stockage de 128 Go. Il est équipé d’une batterie de 4 220 mAh qui propose la charge rapide 30 W. Comme son nom l’indique, il supporte la 5G.