Brexit : pas de frais de roaming pour les voyages en Angleterre

Malgré la prononciation du divorce entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, les opérateurs continueront d’appliquer les directives européennes sur les frais d’itinérance. En janvier prochain, il sera toujours possible d’utiliser son forfait sur le sol anglais, sans aucun frais supplémentaire.

Le 1er janvier prochain, le divorce entre l’Europe et le Royaume-Uni sera enfin prononcé. Après quatre ans et demi de discussions, parfois houleuses, nos voisins anglo-saxons vont quitter l’Union européenne. Une séparation qui entraîne de lourds changements et notamment dans le domaine des télécoms. En juin 2017, après plusieurs années de bataille, l’Union européenne mettait fin aux frais d’itinérance appliqués aux appels et SMS pour l’ensemble des pays Européens. Depuis cette date, il était possible de se rendre en Espagne, par exemple, et de profiter de son forfait aux mêmes conditions qu’en France (ou presque). Certains opérateurs plafonnent en revanche la consommation de données mobiles à l’étranger. Mais voilà, avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, cet accord européen devient caduc. Les utilisateurs devront-ils désormais payer des frais de roaming lors de leurs séjours à Londres ? Il semblerait que non. Selon le Figaro, plusieurs opérateurs ont déjà annoncé qu’ils maintiendraient leurs offres commerciales en l’état. C’est le cas d’Orange, Free et Bouygues Télécom. Concrètement, le Royaume-Uni restera dans la liste des pays européens dans lesquels les frais supplémentaires ne s’appliquent pas. En revanche, SFR n’a pas encore communiqué sa nouvelle politique tarifaire. Sur son site, l’opérateur mentionne encore l’Angleterre comme pays de l’Union européenne. Il faudra donc attendre des déclarations officielles pour en savoir plus.

De l’autre côté de la manche, même constat. Selon la BBC, deux opérateurs ont déjà annoncé qu’ils n’appliqueraient pas de surcoûts pour leurs clients lors de leurs séjours dans l’Union européenne. C’est le cas pour Vodafone et EE. Ce dernier précise « Nos clients apprécient l’itinérance inclusive en Europe et au-delà, et nous n’avons pas l’intention de changer cela. Ainsi, nos clients qui partent en vacances et voyagent dans l’UE continueront d’en profiter. » Le média précise en revanche que bien que les opérateurs européens et britanniques semblent avoir mis en place des accords pour éviter une hausse des frais en 2021, mais que rien n’indique qu’ils pourront maintenir cette politique indéfiniment.