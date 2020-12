Les Vivo X60 et X60 Pro enfin officialisés, en partenariat avec Zeiss

Vivo a officialisé ce mardi en Chine, l’arrivée de ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Vivo X60 et X60 Pro. Comme prévu, les deux terminaux bénéficieront d’un objectif conçu en partenariat avec Zeiss.

Porté par des fonctionnalités audacieuses, Vivo a rapidement su se faire une place sur le marché européen. Déjà présent depuis quelques années en Asie, la jeune marque vient aujourd’hui d’officialiser son deuxième terminal haut de gamme, avec le Vivo X60, et sa déclinaison premium le Vivo X60 Pro. Deux smartphones à la fiche technique prometteuse, notamment concernant leur appareil photo, conçu en partenariat avec le constructeur Zeiss.

Photophones

Sans surprise, c’est au niveau de leur module photo que les nouveaux Vivo X60 tentent de se démarquer. Comme annoncé un peu plus tôt cette année, la gamme bénéficie d’un objectif conçu en partenariat avec le célèbre constructeur optique Zeiss. X60 et X60 Pro sont ainsi dotés de trois capteurs au dos : un APN gimbal grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx, et un capteur portrait avec zoom x2 de 13 Mpx. Sur la version X60 Pro, on compte un quatrième capteur de 8 Mpx avec zoom optique périscopique de 5 Mpx, capable d’atteindre un grossissement x60 en zoom numérique.

La fiche technique en détail

Concernant le reste de leur fiche technique, les Vivo X60 et X60 Pro ne sont pas en reste. En effet, tous les deux intègrent une dalle OLED de 6,5 pouces en FHD+, équipée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit autant que le Xiaomi Mi 11, lui aussi annoncé il y a quelques jours. Seule différence notable, l’écran du X60 est plat, tandis que celui du X60 Pro bénéficie d’une légère incurvation sur les côtés. Du côté de son chipset, Vivo a décidé de faire appel à Samsung cette année, et non à Mediatek, numéro 1 du moment sur le marché du processeur. La gamme Vivo X60 s’équipe ainsi d’une puce Exynos 1080, et d’une batterie de 4200 mAh (pour le X60) ou 4300 mAh (pour le X60 Pro). Annoncés uniquement en Chine pour le moment, les deux nouveaux haut de gamme de Vivo ne devraient cependant pas tarder à faire leur arrivée en Europe. Comptez environ 3498 yuans (437€ HT) pour le modèle de base à 8+128 Go, et 4498 yuans (562€ HT) pour le X60 Pro en version 12+256 Go.