Les robots de Boston Dynamics savent maintenant danser

Sans surprise, ils se déhanchent beaucoup mieux que la plupart d’entre nous sur une piste de danse.

Après avoir prouvé que ses machines étaient aptes à toutes sortes de tâches, Boston Dynamics peut désormais ajouter une nouvelle corde à son arc. Le constructeur robotique a en effet dévoilé une impressionnante vidéo de près de trois minutes sur sa chaîne YouTube, dans laquelle ses créations articulées exécutent à la perfection quelques pas de danse.

Sur le rythme entraînant de Do You Love Me de The Contours, Atlas, Spot et Handle, les trois derniers modèles de la marque se livrent ainsi à une chorégraphie millimétrée, ponctuée de sauts, de déhanchés endiablés et de mouvements d’équilibre. Un vrai tour de force, puisque même si ce n’est pas la première performance dansante de Spot le chien robot, qui s’était illustré en 2018 sur Uptown Funk, le résultat est particulièrement réussi. Il faut bien admettre qu’en matière de danse, les trois machines robotisées de Boston Dynamics semblent avoir beaucoup plus de talent que certains d’entre nous.

C’est une année chargée qui s’achève pour Boston Dynamics. Rachetée il y a quelques semaines à peine par le géant Hyundai (à hauteur de 80%), l’entreprise aura connu son troisième changement de propriétaire en l’espace de seulement dix ans, après son rachat par Google en 2013, puis SoftBank en 2017. Tandis que Spot, le robot quadrupède a été mis en vente par la société pour la modique somme de 74 500 $, et qu’il est déjà actif dans certains milieux comme la police ou la médecine, Atlas, le robot humanoïde doué pour le parkour, et Handle, capable de se déplacer en équilibre sur ses deux roues, sont toujours en phase de développement. Une fois n’est pas coutume, cette nouvelle démonstration technique de la part de Boston Dynamics tend à nous prouver que les robots ont encore de beaux jours devant eux.