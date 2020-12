Airpods Max : attention à l’humidité sous les coussinets

Un utilisateur d’Airpods Max a récemment mis en garde ses condisciples contre la forte humidité qui s’accumule derrière les coussinets du casque à la Pomme.

Attendus avec impatience par les adeptes de la marque à la Pomme, les Airpods Max ne semblent finalement pas aussi aboutis que prévu. C’est du moins ce que révèle le témoignage d’un internaute sur Reddit. Après avoir utilisé quelques heures son casque sans fil, il a découvert qu’un certain nombre de gouttes d’eau s’étaient formées à l’intérieur du casque, sous le coussinet amovible.



Une forte humidité inquiétante, d’autant plus que l’Airpod Max n’est pas conçu pour résister à l’eau (il ne possède qu’une certification IP X4, qui protège des projections) et que l’utilisateur s’était limité à une utilisation en intérieur, assis à son bureau. Après avoir constaté ce problème, l’utilisateur rapporte ainsi avoir découvert un dysfonctionnement de l’appareil, sans doute lié à cette accumulation d’humidité. En effet, le détecteur de vide, destiné à mettre l’écoute en pause automatiquement lorsque le casque est retiré semblait hors service. Un problème finalement résolu par lui-même une fois le terminal sec, mais qui pourrait apporter avec lui de nombreux soucis techniques, voire une obsolescence anticipée sur certains modèles.

Avec sa structure en aluminium, et sa cavité fermée au niveau des oreilles, destinée à parfaire l’expérience audio, le AirdPods Max semble avoir malheureusement beaucoup de mal à garder la tête froide. Apple n’a pas encore réagi à ce dysfonctionnement, plutôt problématique sur un terminal vendu à 629€. Si vous avez déjà été confrontés à ce phénomène, on pourra simplement vous conseiller de faire régulièrement des pauses dans votre écoute, et de retirer au maximum les coussinets amovibles de votre casque lorsque vous ne l’utilisez pas, afin de laisser le tout sécher à l’air libre.