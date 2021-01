Les joueurs de Cyberpunk 2077 peuvent désormais profiter d’une version à la troisième personne, à la place du classique jeu en FPS d’origine (uniquement sur PC).

Cette nouvelle année a apporté un cadeau aux joueurs sur PC de Cyberpunk 2077, après les déceptions dues aux bugs de lancements du jeu en décembre dernier. Si les joueurs de la série The Witcher – l’ancienne franchise du studio de production CD Projekt Red – avaient été surpris ou déçus de ne pas retrouver le même point de vue à la troisième personne, il débarque sur le dernier-né du studio via un mod (visible dans la vidéo ci-dessous). Bien que les animations ne soient pas aussi fluides que sur le mode de jeu original à la première personne, ce mod a le mérite de nous montrer un nouvel angle du jeu et surtout du personnage principal que l’on n’a pas souvent l’occasion de contempler. C’est en effet un des points noirs dans la réalisation du jeu, outre ses nombreux défauts d’optimisation sur certains supports.

Créés par Jelle Bakker, il existe un mode pour le personnage féminin et un autre pour le personnage masculin. Ils permettent aux joueurs d’avoir une meilleure vue de l’environnement qui entoure V, et surtout du personnage lui-même que l’on peut désormais observer sous différents angles. Alors que la personnalisation du personnage est une des caractéristiques les plus importantes du jeu, il aurait été dommage de passer à côté du regard externe qu’offre la troisième personne. Les limites de ce mode se font ressentir lorsque le personnage court, nage ou fait des mouvements brusques. Les mouvements sont saccadés et peu naturels. Puisque le jeu n’était initialement pas prévu pour cela, CD Projekt Red n’avait pas effectué de motion capture et n’avaient pas prévu le code du jeu à cet effet. Pour s’aider du jeu au maximum, les moddeurs comptent s’inspirer des animations d’autres PNJ du jeu afin de rendre la troisième personne encore plus fluide. En attendant d’en avoir une version complètement fonctionnelle, vous pouvez toujours marcher à travers Night City et admirer le paysage au passage.