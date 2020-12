Cyberpunk 2077 serait rempli de bugs (et de pénis intempestifs)

Très attendu par les joueurs, « Cyberpunk 2077 » s’offre pourtant de nombreux bugs depuis sa sortie. On note, entre autres, l’apparition des parties intimes de certains personnages masculins, qui semblent prendre un malin plaisir à prendre l’air.

Comme beaucoup, vous avez peut-être investi dans le jeu Cyberpunk 2077 pour pouvoir en profiter dès sa sortie, le 10 décembre dernier. Problème, si le blockbuster de CD Projekt Red était attendu comme l’un des plus gros succès de l’année, il n’est définitivement pas exempt de défauts. Alors que plusieurs joueurs lui reprochent déjà d’être affreux sur Xbox One et PS4, et que d’autres mettent en garde les personnes souffrant d’épilepsie quant à la dangerosité potentielle du jeu, c’est au tour d’une flopée de bugs d’être mise en avant par les utilisateurs.

Best first glitch for Cyberpunk 2077 so far pic.twitter.com/VCenQzWv1a — Bipper (@PipperBipper) December 10, 2020

#cyberpunk2077 @CyberpunkGame noticed a glitch where female penis does not stay in pants in inventory screen. Or is it a feature? 🤔 pic.twitter.com/1dmlyL6JcI — 🏳️‍⚧️Kimmi🏳️‍⚧️ (@Slinky_dangus) December 10, 2020

Si la version Stadia du jeu semble un peu plus stable que les autres, Cyberpunk 2077 semble particulièrement sujet aux bugs. Comme le dévoilait récemment le média américain Engadget, le plus improbable d’entre eux semble être celui qui pousse le pénis de V (le personnage principal) à sortir de son pantalon. On le rappelle, il est possible dans le jeu de choisir le genre de son personnage et de pousser assez loin la personnalisation physique de ce dernier. Il est ainsi possible de définir précisément la taille de son engin (pénis comme vulve), mais aussi de personnaliser son style de poils pubiens. Une personnalisation plutôt amusante, mais qui ne semble pas encore tout à fait au point. Comme le dévoilent les captures d’écran postées sur les réseaux sociaux ci-dessus, le pénis du personnage semble avoir régulièrement l’idée de prendre l’air. Encore plus étonnant, il semblerait que le glitch soit valable aussi bien lorsque V est de sexe masculin ou lorsque le personnage est de sexe féminin. De quoi nous assurer un nouveau patch correctif dans les prochains jours.