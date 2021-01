Instagram change les stories sur web

Instagram s’offre une petite refonte, sur le web. Le réseau social teste une nouvelle disposition des stories sur sa version web.

Instagram est essentiellement une application destinée au smartphone, mais cela n’empêche pas la filiale de Facebook d’améliorer sa version web de temps à autres. Depuis quelques jours, selon Engadget, la firme expérimenterait une nouvelle disposition des stories sur le réseau social. Plutôt que l’écran actuel, qui me montre qu’une story à la fois, Instagram compterais sur un menu déroulant qui permettra d’avoir un aperçu global des publications. Si le principe reste le même : attendre qu’une nouvelle story arrive ou passer manuellement de l’une à l’autre, cela devrait rendre l’utilisation de la fonctionnalité phare d’Instagram plus intuitive sur la version desktop. Les stories étant devenu un volet très important d’Instagram, parfois plus que les publications dans le fil, il y a parfois plusieurs centaines de stories disponibles parmi vos abonnés. Avec le menu déroulant, ce sera visiblement plus simple de s’y retrouver. Pour l’instant, cette disposition est en phase de test et seulement quelques internautes peuvent en bénéficier. Instagram ne précise pas si et quand elle sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

Toujours pas de reels sur Desktop

En août dernier, Instagram cherchait à concurrencer TikTok sur son propre terrain. La filiale de Facebook lançait les reels, des courtes vidéos partagées sur une interface similaire à celle proposée par le réseau social chinois. Si TikTok permet de visionner ces vidéos sur ordinateur, Instagram ne semble pas encore rendu là. Les courtes séquences ne sont visibles que sur l’application mobile, pour le moment. Il en va de même pour les IGTV. Avec de plus en plus de gens en télétravail et forcément plus souvent sur l’ordinateur, Instagram va sans doute mettre les bouchées doubles pour proposer une version web de son application plus efficace. En avril dernier, la firme avait déjà ajouté les messages et les Lives sur la version web. En revanche, celle-ci ne propose pas encore de publier directement depuis l’interface du réseau social. Pour le faire il faut passer par des émulateurs ou alors le Creator Studio de Facebook.