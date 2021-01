AMD aurait détrôné Intel en terme de ventes de processeurs de bureau

Tandis qu’Intel était largement leader sur le secteur depuis plus d’une décennie, AMD viendrait tout juste de le dépasser sur le marché des processeurs destinés aux machines de bureau.

Cela n’était pas arrivé depuis près de quinze ans. D’après les informations de PassMark Software, AMD viendrait de dépasser Intel en terme de ventes de processeurs, avec 50,8% de parts de marché. Ces chiffres sont néanmoins à nuancer, puisqu’ils sont basés sur des données récoltées auprès des utilisateurs de l’outil de benchmark PerformanceTest. Autrement dit : tous les utilisateurs ne sont pas pris en compte, d’autant plus que l’outil ne concerne que les utilisateurs Windows, et pas Linux, par exemple. De plus, ce chiffre varie chaque jour.

L’avance a beau être courte, elle n’en est pas moins symbolique : Intel perd la cote. Tandis que la firme semble se reposer sur ses acquis et ne progresse plus aussi vite qu’avant tout en vendant ses processeurs très chers, AMD a mis les bouchées doubles ces dernières années. En résulte ses nouveaux processeurs Ryzen 5000 lancés en novembre 2020, et leurs solides performances qui en ont fait un rapport qualité-prix incontournable pour équiper une machine de bureau. De plus, Intel devra également se débrouiller sans Apple à l’avenir, puisque ce dernier va désormais concevoir ses propres puces pour ordinateurs, et compte, à terme, équiper tous ses modèles de ses solutions maison.

Du côté des processeurs destinés aux PC portables, Intel reste néanmoins très largement en tête, avec près de 83,8% de parts de marché, contre seulement 16,3% pour AMD. Mais, là aussi, le fondeur de Santa Clara pourrait avoir du soucis à se faire à l’avenir s’il ne se remet pas en question, puisque Qualcomm et Microsoft travaillent sur l’optimisation des SoC Snapdragon pour Windows, les rendant fort désirables sur de prochaines machines portables à la consommation énergétique particulièrement faible, et doté d’une compatibilité 5G.