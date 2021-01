Spotify : les musiques des jeux Persona y sont disponibles !

Les fans des jeux Persona peuvent désormais écouter leurs musiques préférées de la franchise directement sur Spotify, où une dizaine d’albums est disponible.

Persona est un jeu RPG très populaire au Japon et de plus en plus en Occident, avec son système de jeu dungeon crawler et des combats qui mettent le joueur en totale immersion dans son univers depuis 1996. Une des spécificités du jeu est l’originalité et la qualité de sa bande-son, très appréciée par les joueurs du monde entier et qui participe grandement à son rayonnement international. Les fans de la franchise peuvent désormais se réjouir car de nombreux titres de ces bandes-sons sont disponibles sur Spotify. Les titres sont aussi sortis sur Apple Music. C’est le compte Twitter AniPlaylist qui avait annoncé la nouvelle et les albums sont sortis sur la plateforme de streaming ce mardi 5 janvier à minuit.

Main games soundtracks:

– Persona 5 OST

– P4 & Golden OST

– P3 & FES OST

– P2 Sound Collections But also:

– P4 Dancing All Night OST

– P4 Arena Ultimax OST

– Never More -Reincarnation: Persona 4-

– P3 & P4 Vocal Sound Collection

– PQ & PQ2 OST

– MUSIC FES 2013

– SUPER LIVE 2015 — AniPlaylist (@AniPlaylist) January 4, 2021

Les musiques des jeux Persona 2, Persona 3 et FES, Persona 4 et Golden, et Persona 5 sont en tête de liste. À cela s’ajoutent deux versions lives et quelques albums de spin-offs tels que Persona 4 : Dancing All Night et Arena Ultimax. Certains jeux manquent à l’appel mais pour l’essentiel, tout y est ! Les 746 morceaux disponibles sont d’ailleurs regroupés dans cette playlist, créée par AniPlaylist sur Spotify, qui compte déjà plus de trente mille likes en moins de 24h et qui ne cesse de grimper en popularité. Les joueurs de la franchise espèrent déjà pouvoir vite retrouver les morceaux manquants, comme ceux du jeu Persona original, Persona 5 Royal ainsi que d’autres spin-off. Même si AniPlaylist n’a rien annoncé en ce sens pour l’instant, les fans gardent l’œil ouvert et suivent de près son actualité, lui qui a toujours su annoncer les sorties de bandes-sons d’animé sur la plateforme de streaming.