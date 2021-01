Bose : c’est quoi ces nouveaux écouteurs Sport Open Earbuds ?

« Rien dans les oreilles, rien au-dessus » c’est le principe des nouveaux écouteurs de Bose. Baptisés les Bose Open Sport Earbuds, ils promettent une écoute individuelle discrète, sans être coupé du monde extérieur pour autant.

Écouter de la musique, sans rien avoir dans les oreilles. C’est le pari qu’a fait Bose avec ses nouveaux écouteurs. Conçus exclusivement pour la pratique sportive, ils entendent bien révolutionner le marché. Dans un communiqué, publié hier, la marque détaille le procédé utilisé pour son nouveau produit. Il s’agit en fait d’un contour d’oreille attaché à un tout nouveau type de boîtier qui se retrouve au-dessus du conduit auditif. En clair, ils ne se mettent pas dans les oreilles comme des écouteurs classiques, mais viennent s’apposer au-dessus.

Bose promet une écoute des plus discrète, même en poussant le volume à son maximum, mais surtout de ne pas couper l’auditeur de l’environnement extérieur. En effet, la pratique sportive avec des écouteurs peut s’avérer dangereuse, surtout dans les endroits où la circulation est dense. Avec ce type d’écouteurs, il sera possible d’écouter sa musique et d’entendre les voitures ou vélos qui pourraient vouloir vous dépasser.

Dans son communiqué, le fabricant détaille les caractéristiques de ses nouveaux appareils, qui ressemblent à s’y méprendre à des appareils auditifs médicaux. Les Bose Sport Open mesurent 48 mm de largeur et 55 mm de hauteur et pèsent 14 grammes chacun, c’est beaucoup plus que les autres écouteurs sur le marché qui oscillent entre 4 et 5 grammes pour la plupart d’entre eux.

Ils se placent sur la crête externe de l’oreille et ne sont pratiquement pas en contact avec la peau. Cela permet à Bose d’assurer à ses futurs clients de longues heures d’écoute sans inconfort. Chaque enceinte utilise un minuscule transducteur dipôle placé et positionné pour que le son soit clair pour celui qui porte l’appareil. Bose annonce aussi avoir conçu un système de microphone très avancé qui permet d’offrir une clarté sans pareil, lors des appels vocaux par exemple. La marque explique qu’il sera capable d’isoler la voix et de réduire les interférences comme le vent et le bruit extérieur.

Enfin, les Bose Sport Open Earbuds intègrent le Bluetooth 5.1 et affiche une très belle autonomie de 8 heures. Ils pourront être utilisés même lors de sessions pluvieuses grâce à une classification IPX4. Ils sont bien évidemment compatibles avec les appareils iOS et Android. Ils seront proposés à 200 dollars et dans une version « Triple Black ». S’ils sont déjà disponibles en pré-commande outre-Atlantique, ils ne sont pas encore visibles sur le site français du fabricant. Il faudra donc s’armer de patience.