CES 2021 : Dell présente son écran 40 pouces UltraSharp Curved 5K

Avec ce mastodonte pensé pour le multitâche et la productivité, Dell espère encore une fois s’imposer sur le secteur du moniteur très haut de gamme.

À quelques jours du CES 2021, les marques rivalisent déjà d’imagination pour nous proposer les écrans les plus innovants du moment. Après LG et ses écrans OLED transparents, ou encore Samsung et sa nouvelle technologie HDR10+ Adaptative, c’est au tour du constructeur Dell de nous offrir un aperçu de ses dernières innovations.

UltraSharp 40 Curved WUHD 5K, productif

Sans doute l’une des plus grosses annonces de la marque en ce début d’année 2021, Dell a officialisé une nouvelle variante de son moniteur UltraSharp, avec le 40 Curved WUHD 5K. Un écran particulièrement prometteur, puisqu’il s’agit du tout premier écran 5K de 40 pouces incurvé au monde. Pensé pour booster la productivité des professionnels, le terminal affiche une résolution WUHD de 5120×2160 px, ainsi qu’une excellente prise en charge des couleurs, avec 100% de couverture RGB, et 98% de couverture DCI-P3. Le moniteur peut être incliné et pivoté à volonté, et intègre également deux haut-parleurs 9W. Avec une très large gamme de ports embarqués, le moniteur peut surtout contrôler deux entrées PC en simultané, grâce à sa fonction Auto KVM. Annoncé au prix de 2099,99$, l’UltraSharp 40 Curved WUHD 5K sera mis en vente à partir du 28 janvier prochain.

Cachez ces webcams que je ne saurais voir !

Autre innovation dévoilée par Dell à quelques jours du CES 2021, qui cette année se déroulera entièrement en ligne, la présence d’un obturateur automatique de webcam sur ses nouveaux laptops de la gamme Latitude. Plus besoin de cacher votre caméra avec un bout de ruban adhésif comme Mark Zuckerberg, l’obturateur se chargera de la bloquer physiquement. Accessible dès le printemps prochain, les Latitude bénéficieront aussi d’une innovante coque en bioplastique recyclé, un matériau résiduel provenant de la fabrication du papier.