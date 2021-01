Le forum regroupant les plaintes concernant la déconnexion des manettes sur Xbox Series X ayant atteint les quarante pages, Microsoft déclare que le souci sera réglé dans une prochaine mise à jour.

Plusieurs joueurs font actuellement l’expérience d’un problème de connexion de leur manette à leur toute nouvelle Xbox Series X, et ce depuis sa sortie. Bien que l’on n’ait pas le nombre exact des personnes concernées, il semblerait que déjà plusieurs centaines de personnes, presque 1700 comme le relaye The Verge, se soient manifestées dans un forum dédié de Microsoft. C’est une estimation qui ne touche qu’une fraction des millions de joueurs sur la Xbox Series X dans le monde, comme en témoignent les pénuries de consoles, mais c’est bien assez pour que le problème soit pris au sérieux. Le forum est tellement alimenté en plaintes qu’il atteint maintenant les quarante pages.

Par ailleurs, d’après les vidéos postées par les différents joueurs, il semble qu’il n’y ait pas un mais bien plusieurs problèmes différents concernant la connectivité des manettes. La difficulté la plus majoritairement rencontrée est celle de la déconnexion de la manette en plein jeu et sans prévenir, le problème ne venant ni de la batterie, ni des piles. Beaucoup de joueurs se sont exprimés sur le fait que cela arriverait le plus souvent sur le jeu Assassin’s Creed Valhalla. Mais il y a aussi d’autres joueurs qui font l’expérience d’une mauvaise synchronisation de la manette avec la console, ou simplement des commandes qui ne répondent pas quand celles-ci sont bien synchronisées.

Toutes ces difficultés pourraient avoir la même origine et c’est dans ce sens que Microsoft a réagi. En effet, ils ont très rapidement fait un point sur la situation et fait des déclarations à plusieurs médias concernant une prochaine mise à jour qui réglerait ce problème. On ne sait pas encore quand cette mise à jour sera disponible ou effectuée. Cependant cette promesse rassure les joueurs qui s’attendent à voir le souci réglé rapidement pour pouvoir profiter pleinement de la puissance de leur nouvelle console.