Microsoft Edge propose enfin la synchronisation des onglets

Déployée en octobre dernier, la mise à jour du navigateur internet semble désormais être disponible pour tous. Elle permet d’ouvrir les mêmes onglets depuis un autre appareil.

Microsoft Edge serait-il en train de devenir le meilleur navigateur web du marché ? C’est du moins l’objectif que semble s’être fixé la firme qui vient de déployer une nouvelle fonctionnalité très demandée par les utilisateurs. Baptisé « Tab Syncing », elle permet de synchroniser ses onglets sur tous ses appareils. Concrètement, il sera possible de retrouver les pages ouvertes sur votre ordinateur sur votre smartphone par exemple. Déjà disponible sur Safari et Chrome, elle arrive désormais sur le navigateur de Microsoft. Pour l’activer, rien de plus simple. Il suffit de se connecter à son profil et de cliquer sur « turn on sync ». La fonctionnalité permet aussi d’accéder à son historique sur tous les appareils connectés au même compte. Il est aussi possible de se connecter en tant qu’invité pour par exemple accéder à différentes boites mails sans avoir à se déconnecter à chaque fois. C’est une bonne manière de séparer, en autre, son compte professionnel et son compte personnel.

Edge veut devenir le meilleur navigateur web

Microsoft aura fait une entrée remarquée dans la guerre des navigateurs web. Si Chrome reste le maître incontesté, Edge se retrouve à la seconde place du classement avec 600 millions d’utilisateurs. L’adoption du moteur Chromium aura permis à la firme de proposer un outil plus simple et plus rapide. Selon Gizmodo, il serait d’ailleurs le plus rapide sur Windows et Mac OS. Un succès que Microsoft entend bien consolider avec le déploiement de nouvelles mises à jour et fonctionnalités dans les prochains mois. Dans sa version bêta, il propose déjà de nombreux outils liés à la confidentialité et la productivité. On retrouve par exemple les alertes lorsqu’un mot de passe est compromis, mais aussi la possibilité de mettre les onglets inactifs en veille pour libérer les ressources système. Elles devraient d’ailleurs rejoindre la version stable d’Edge dans la semaine du 21 janvier selon Gizmodo